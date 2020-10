Cloudbet onthult de eerste weddenschappen met goud in gaming-wereld

- De pionier in crypto-gaming voegt de Pax Gold-munt toe aan zijn platform



- PAXG is de derde integratie van stabiele munten van Cloudbet dit jaar



LONDON, 19 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Cloudbet, het baanbrekende crypto-casino en sportwedkantoor, heeft Pax Gold aan zijn platform toegevoegd, waardoor er geschiedenis wordt geschreven door spelers toe te staan om voor de eerste keer ooit online te wedden met goud [http://www.cloudbet.com/en/landing/paxg-betting/?utm_source=prnewswire.com&utm_medium=pr&utm_campaign=paxg&utm_content=linktext-newswire-pr].



De integratie van gouden weddenschappen op een crypto-gameplatform markeert een unieke mijlpaal in de evolutie van tokenisatie, waarbij een fysiek goed deelbaar, verhandelbaar en gemakkelijker uit te wisselen wordt gemaakt door middel van slimme contracten en blockchaintechnologie. Elke eenheid van PAXG is een digitale waarde die wordt ondersteund door één troy ounce van een goudstaaf die door de Paxos Trust Company in bewaring wordt gehouden.



"Tokenisatie stelt individuen in staat om hun bestedingsgewoonten uit te drukken door middel van de waarden die zij verkiezen aan te houden, in plaats van gebruik te maken van valuta waaraan zij geen filosofische of economische banden hebben", zei een woordvoerder van Cloudbet. "In dit geval geven we spelers die goud willen hebben, de mogelijkheid om weddenschappen te plaatsen bij een gouden casino of een gouden sportboek."



Nieuwe spelers die PAXG storten bij de operator komen in aanmerking voor een welkomstbonus ter waarde van maximaal 5 eenheden van de gouden munt (bijna $ 10.000 tegen de huidige prijzen), evenals 100 gratis spins gedurende twee weken op een gokautomaat met een goudthema in het casino van Cloudbet.



PAXG is de derde grote stabiele muntweddenschapintegratie van Cloudbet na de lancering van USD Tether en USD Coin eerder dit jaar. Stabiele munten beschermen de waarde van cryptovalutawinsten tegen de extreme prijsschommelingen die houders van niet-stabiele munten ervaren.



De waarde van PAXG is gebonden aan de prijs van goud, terwijl USDT en USDC 1 op 1 zijn vastgesteld met de Amerikaanse dollar, dus fiatwaarden van de winsten in deze valuta schommelen niet met de prijzen van de cryptovalutamarkt. Traditionele gebruikers van fiat valuta kunnen gebruik maken van stabiele munten om de voordelen van weddenschappen met crypto uit te proberen: Snelle transacties, lage tarieven en marktleidende bonussen.



De nieuwe munt versterkt het aanbod van Cloudbet voor spelers die op zoek zijn naar de beste winkansen en de hoogste limieten voor cryptoweddenschappen. Cloudbet [https://www.cloudbet.com/en/auth/sign_upen/?utm_source=bitcoin.com&utm_medium=pr&utm_campaign=usdc&utm_content=linktext-press-release] is gesticht in 2013 en is een van 's werelds langst gevestigde bitcoin weddenschapoperators, met een geschiedenis van innovatie in de cryptogaming-sector.



De operator heeft zijn site in april opnieuw gelanceerd en heeft een heleboel gedurfde nieuwe functies geïntroduceerd, waaronder e-sporten, politiek weddenschappen en eenvoudige aankopen van munten via creditcards. De site accepteert ook Ethereum en Bitcoin cash.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1314663/Cloudbet_Pax_Gold.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1314663/Cloudbet_Pax_Gold.jpg]



