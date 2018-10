Heidrick & Struggles benoemt wereldwijd veertien Executive Search Consultants

CHICAGO, 19 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles [http://www.heidrick.com/] , toonaangevende dienstverlener op het gebied van selectie van leidinggevenden, beoordeling en ontwikkeling van leadership, effectiviteit van organisaties en teams, evenals diensten op het gebied van cultuurvorming wereldwijd, heeft, verdeeld over Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific, veertien nieuwe Partners en Prinicipals toegevoegd aan diens Executive Search-afdeling.



https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg]



"We blijven doorgaan met het wereldwijd uitbreiden van ons team Executive Search-consultants, omdat ze met hun ongeëvenaarde expertise een grote bijdrage aan onze firma leveren," aldus Krishnan Rajagopalan, President en Chief Executive Officer bij Heidrick & Struggles. "We hebben er alle vertrouwen in dat ieder van hen in staat zal zijn om een uitzonderlijke service en meerwaarde te leveren voor de business van onze cliënten."



Amerika's: Carlos Barros, Principal (São Paulo); Jeffrey Boyd, Principal (New York); Isabel Suarez Lozano, Principal (Mexico Stad) en Mary Lee Montague (Chicago)





-- Barros

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Barros_Carlos_24272]

komt het team Financial Services en Private Equity versterken in de

hoedanigheid van Principal. Carlos beschikt over ruim 26 jaar ervaring

die hij opdeed bij vooraanstaande financiële instellingen in de

energie- en industriesector, evenals in de agribusiness.

-- Boyd

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Boyd_Jeffrey_24263]

komt het team Supply Chain en Operations Officers versterken in de

hoedanigheid van Principal. In zijn werkzaamheden zal de focus vooral

liggen op de sectoren biowetenschappen en -technologie en de

farmaceutische branche.

-- Lozano

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Suarez%20Lozano_Isab

el_24308] komt het team Global Technology & Services versterken in de

hoedanigheid van Principal. Isabel beschikt over ruim 25 jaar ervaring

op het gebied van 'thought-leadership' en het verbeteren van

talentmanagement bij internationale technologiebedrijven.

-- Montague

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Montague_Mary%20Lee_

24362] komt het team Education, Nonprofit and Social Enterprise

versterken in de hoedanigheid van Consultant en als lid van het Practice

Leadership Team, dat de dienstverlening aan non-profitklanten verzorgt.

Europa: Juncal Garrido, Partner (Madrid); Aelf Hewitson, Principal (Londen); Suzana Kertesz, Principal (Londen); Fabrice Lebecq, Partner (Brussel); Richard Sumner, Partner (Londen); Gabino Stuyck, Principal (Madrid); Thorsten Kocherscheidt, Principal (Frankfurt) en Roman Wecker, Principal (Frankfurt)





-- Garrido

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Garrido_Juncal_24042

] komt het team Industrial versterken in de hoedanigheid van Partner,

met de focus op senior executive search-opdrachten in de digitale-,

industriële- en energiesector.

-- Hewitson

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Hewitson_Aelf_24065]

komt het team Consumer Markets versterken in de hoedanigheid van

Principal, met de focus op het werven van mensen voor uiteenlopende

functies en posities binnen de retailsector.

-- Kertesz

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kertesz_Suzana_24045

] komt het team Financial Officers versterken in de hoedanigheid van

Principal. Suzana zal zich richten op de dienstverlening aan cliënten

in verschillende sectoren die de gezondheidszorg en de consumentenmarkt

bedienen.

-- Lebecq

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Lebecq_Fabrice_24241

] komt de teams Industrial and Supply Chain en Operations Officers

versterken in de hoedanigheid van Partner. Fabrice beschikt over ruim 25

jaar ervaring die hij opdeed in de chemische-, de materiaal- en

verpakkingsindustrie.

-- Sumner

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Sumner_Richard_24131

] komt het team Consumer Markets versterken in de hoedanigheid van

Partner. Richard beschikt over ruim 15 ervaring op het gebied van

leadership-consulting in de consumenten- en sportsector.

-- Stuyck

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Stuyck_Gabino_24197]

komt het team Global Technology & Services versterken in de hoedanigheid

van Principal. Gabino beschikt over ruim 10 jaar ervaring in de

technologie- en professionele sector, evenals in de financiële

dienstverlening.

-- Kocherscheidt

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Kocherscheidt_Thorst

en_24349] komt het team Financial Services versterken in de hoedanigheid

van Principal. Thorsten beschikt over ruim 27 jaar ervaring in de

financiële dienstverlening aan consumenten, de verzekeringsbranche en

investeringsbeheer.

-- Wecker

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Wecker_Roman_23756]

komt de teams Industrial and Chief Marketing, en Sales and Strategy

Officers versterken in de hoedanigheid van Principal, met de focus op

digitale transformatie, start-ups, het Internet of Things en

duurzaamheid.

Azië-Pacific: Gregor McCallum, Principal (Singapore) en Robert Speers, Principal (Hong Kong)





-- McCallum

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/McCallum_Gregor_2406

4] komt het team Financial Services versterken in de hoedanigheid van

Principal. Gregor beschikt over ruim 20 jaar ervaring op het gebied van

talent en leiderschap.

-- Speers

[https://www.heidrick.com/Where-We-Work/Consultants/Speers_Robert_24059]

komt het team Financial Services versterken in de hoedanigheid van

Principal, met de focus op de verzekeringsbranche in Azië. Robert

beschikt over ruim 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles bedient de behoeften van toptalent en leiderschap van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld. In de rol van vertrouwd adviseur biedt de onderneming ondersteuning bij rekrutering, beoordeling en ontwikkeling van leidinggevenden, effectiviteit van teams en organisaties, en ook diensten op het gebied van cultuurvorming. Heidrick & Struggles begon ruim 60 jaar geleden als pionier op het gebied van rekrutering van topmanagement. Vandaag de dag zorgt het bedrijf voor geïntegreerde om onze cliënten te helpen de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com [http://www.heidrick.com/]



Contactpersoon voor de media:

Dana Andreoli - +1 312 496 1377

dandreoli@heidrick.com [mailto:dandreoli@heidrick.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg]



Web site: http://www.heidrick.com/ https://www.heidrick.com/