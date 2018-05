Piet Oudolf ontvangt de Singer Prijs 2018

Op zondag 3 juni a.s. ontvangt tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf (1944) de Singer Prijs 2018. Deze oeuvre-prijs van de Vrienden van Singer Laren wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse kunstenaar. De feestelijke gebeurtenis vindt plaats in de door Oudolf ontworpen openbare beeldentuin van Singer Laren, die op dezelfde dag officieel geopend wordt. Gelijktijdig openen in het museum een overzichtstentoonstelling van het werk van Piet Oudolf en de zomertentoonstelling Geschilderde tuinen. De exposities en de gratis toegankelijke beeldentuin zijn vanaf dinsdag 5 juni open voor publiek.



Tweejaarlijkse prijs voor Nederlandse kunstenaar



De Singer Prijs is een tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een hedendaagse Nederlandse kunstenaar. De prijs bestaat uit een tentoonstelling in Singer Laren en de aankoop van een kunstwerk voor de museumcollectie. In 1968 werd de Singer Prijs voor het eerst uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen: M.C. Escher, Charlotte van Pallandt, Constant Nieuwenhuys, Fioen Blaisse, Gerald van der Knaap, Dorothé van Driel, Maria Roosen en Caspar Berger. De Singer Prijs wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse beeldende kunst en sluit aan op het gedachtegoed van kunstverzamelaars Anna en William Singer, de grondleggers van Singer Laren.



Een schilder die de aarde als doek gebruikt



Piet Oudolf behoort wereldwijd tot de toonaangevende tuin- en landschapsontwerpers. Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 'The Dutch Wave', een stroming in de Nederlandse tuincultuur die zich kenmerkt door het gebruik van vaste planten en het spelen met de de seizoenen. Bij de keuze van zijn planten houdt hij vooral rekening met de levenscyclus van een plant, de structuur en het karakter.



"De Stichting Vrienden van Singer Laren kent Piet Oudolf vol overtuiging de Singer Prijs 2018 toe. Wij beschouwen Piet Oudolf als kunstenaar, als schilder die de aarde als doek gebruikt en zijn composities inkleurt met bloeiende vaste planten, struiken en bomen. De planten vormen zijn palet. In Oudolfs tuinen speelt de cyclus van de plant een belangrijke rol, zo verandert het beeld van zijn prachtige plantcombinaties het hele jaar door." aldus kunsthistoricus Harriet Stoop-de Meester, gastconservator van de tentoonstelling Piet Oudolf, Singer Prijs 2018 en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Singer Laren.



Tentoonstellingen in het teken van de tuin



In de tentoonstelling Piet Oudolf, Singer Prijs 2018 zijn foto's en ontwerptekeningen van de Singer beeldentuin en andere toonaangevende ontwerpen van Oudolf in binnen- en buitenland te zien. Geschilderde Tuinen toont impressionistische werken van Claude Monet en Evert Pieters, maar ook kunstenaars als Pyke Koch, Charley Toorop, Gustave de Smet, Emil Nolde, Henri le Sidaner, Herman Kruyder en Kees Maks zijn vertegenwoordigd. Een tentoonstelling vol beeldschone verrassingen.