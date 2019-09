Mindtree opent nieuwe Europese hoofdvestiging in Londen

- Vestiging krijgt Digital Pumpkin-innovatiehub voor uitdagingen in digitale transformatie



LONDEN en BANGALORE, India, 19 september 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een internationaal bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, heeft vandaag de opening van zijn nieuwe Europese hoofdvestiging in Londen aangekondigd. In de nieuwe vestiging komt tevens de allereerste Europese Digital Pumpkin-innovatiehub. Het doel hiervan is om klanten te helpen hun route naar succes in digitale transformatie te ontdekken en vorm te geven.



Met deze nieuwe Europese hoofdvestiging, is Mindtree beter in staat tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten in Europa. Bovendien krijgt Mindtree zo betere toegang tot domeinkennis waarmee multidisciplinaire teams nuttige digitale ervaringen kunnen vormen, ontwerpen en creëren. De Mindtree Digital Pumpkin-innovatiehub zet digitale ideëen om in tastbare oplossingen die in de hele organisatie kunnen worden geïntegreerd. Klanten die gebruikmaken van de Digital Pumpkin zullen uiteindelijk profiteren van nieuwe digitale ervaringen waarmee ze nieuwe oplossingen kunnen bieden en de ervaringen van hun klanten kunnen transformeren.



De interactieve hub is ontwikkeld om ondernemingsbrede oplossingen opnieuw vorm te geven door gebruik te maken van het internet der dingen, kunstmatige intelligentie, cognitieve oplossingen, virtuele en augmented reality, machine learning, gespreksplatformen, cloud en big data. Sinds de introductie van Mindtree's Digital Pumpkin in Bangalore in 2013 en de Digital Pumpkin in de Verenigde Staten in 2017, zijn de hubs broedplaatsen geworden voor meer dan 100 processen in strategische digitale transformatie.



"Onze nieuwe hoofdvestiging en de nieuwe Digital Pumpkin-innovatiehub stellen ons in staat onze Europese klanten te helpen groeien in dit digitale tijdperk door toegang tot de nieuwste principes in design-denken en experimenten met toonaangevende technologieën" zegt Guita Blake, senior-vicepresident en hoofd, Global Sales en Europa. "De nieuwe vestiging biedt een platform waarop we onze digitale capaciteiten verder kunnen ontwikkelen zonder dat we onze unieke cultuur verliezen. Zo kunnen we klanten blijven bijstaan in het creëren van nieuwe kansen voor concurrentievoordeel."



Naast dat klanten worden geholpen complexe gevallen van technologiegebruik in te zetten, zal de nadruk blijven liggen op ondersteuning van Europese praktijken zoals het Munich Centre of Excellence, dat Mindtree- en Magnet360-klanten end-to-end Salesforce-expertise biedt voor advies, ontwikkeling, levering en ondersteuning.



Mindtree's gespecialiseerde expertise en vaardigheden in SAP-services, zowel in het VK als wereldwijd, biedt organisaties de mogelijkheid om snel op te schalen en innovaties uit bewezen technologieën en toepassingen te integreren. Klanten zullen profiteren van de vernieuwde oplossingen die worden aangeboden door de volledig geïntegreerde SAP-praktijk in Londen, die domeinkennis en capaciteiten in projectmanagement voedt. Mindtree investeert tevens in nieuwe gebieden van SAP zoals mobiliteit, oplossingsbeheer, BO en HANA om zo te voldoen aan de veranderende eisen van klanten en het zich ontwikkelende technologielandschap.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt ondernemingen omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 en inmiddels een onderneming in de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepgaande domeinkennis toe op meer dan 350 grootzakelijke klanten om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in meer dan 15 landen over de hele wereld en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken. Dit wordt dagelijks verwezenlijkt door onze winnaarscultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'.



Voor meer informatie gaat u naar www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of kunt u ons volgen via @Mindtree_Ltd



Alle producten en bedrijfsnamen in dit artikel kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



