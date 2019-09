Mindtree ontwikkelt nieuwe container versnellingsservice voor een snellere implementatie van cloud applicaties op Microsoft Azure

InnoApp voor Kubernetes versnelt app-innovatie, installatie, configuratie en modernisering voor bedrijven



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 19 september 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatiebedrijf, kondigde vandaag een nieuwe service aan, InnoApp for Kubernetes, waarmee bedrijven cloud applicaties in containers kunnen implementeren op Microsoft Azure, wat de installatie van de applicatie en innovatie versnelt. De service maakt gebruik van Kubernetes, de open source architectuur voor het automatiseren van het installeren en beheren van in containers geladen applicaties.



Containers en container-orkestratie horen bij de favoriete manieren om cloud-native werklasten te ontwerpen en te implementeren, of het nou om applicatie-transformatie gebaseerd op micro-diensten gaat, of op datatransformatie of intelligentie-gebaseerde diensten, om maar een paar te noemen. Eén van de grootste uitdagingen die architecten en ontwikkelaars tegenkomen is de besturingskwestie rondom architectuur, activiteiten, beleidslijnen en veiligheid.



De nieuwe InnoApp for Kubernetes service van Mindtree vereenvoudigt aanzienlijk het proces voor klanten om in een container applicatiewerklasten te lanceren op de Microsoft Azure Kubernetes Service. Het onderliggende platform voor InnoApp for Kubernetes levert gebruiksklare, sector-bewezen 'infrastructure-as-code' modellen om app-modernisering voor bedrijven te versnellen.



Belangrijke onderdelen van de service omvatten:





-- l De code van applicaties scannen om toegang te krijgen tot

cloud-gereedheid, met inzichten waarin legacy applicaties kunnen worden

geactualiseerd.

-- l Bevoorrading en installatie van Kubernetes clusters op Azure met

analyse- en loggingfuncties, die deze processen automatiseren om meer

efficiëntie te bereiken.

-- l Het configureren van een DevOps pipeline die veranderingen in de

implementatie en configuratie van applicaties vereenvoudigen.

-- l Het installeren van engines voor bestuur- en veiligheidsbeleidslijnen

om applicaties die de Azure Kubernetes Service gebruiken te controleren,

wat de garantie geeft dat organisaties voldoen aan richtlijnen voor

risicobeperking en nalevingsverplichtingen.

Mindtree heeft zich ook toegevoegd aan het Azure Kubernetes Service programma. Mindtree biedt zijn zakelijke klanten gespecialiseerde expertise en ervaring met omvangrijke klantenopdrachten in het open source moderniseringsecosysteem. Het Azure Kubernetes Service programma is ook onderdeel van de nieuwe Azure Advanced Specialization Competencies, die aangekondigd werden tijdens Microsoft Inspire 2019.



"Vele van onze zakelijke klanten benaderen digitale transformatie, plannen en modernisering voor cruciale toepassingen op een moderne, cloud-native manier waar containers een fundament zijn," zegt Manoj Karanth, Hoofd van Cloud bij Mindtree. "Zij zijn geïnteresseerd in de potentie van orkestratie-engines zoals Kubernetes als hulpmiddel bij het versnellen van applicatieontwikkeling terwijl het ook de naleving- en beveiligingsaspecten behandeld. Terwijl cloud-platformen evolueren, wijst InnoApp for Kubernetes klanten de weg aan klanten en biedt hulp bij het versnellen van hun multi-cloud container strategie met het Azure platform."



Gabe Monroy, Partner Programma Manager, Azure Container Compute bij Microsoft Corp. zegt, "Microsoft Azure Kubernetes Service is de opkomende golf van Applicatie-Suite modernisering en een belangrijk initiatief voor Microsoft. Klanten richten zich naar de Azure Kubernetes Service om innovatie te ondersteunen voor huidige bedrijfsprocessen en daarom zijn wij op zoek naar partners die zich richten op digitale transformatie en goed vertrouwd zijn met alles wat betrekking tot Microsoft heeft. We zijn verheugd om te constateren dat Mindtree doorgaat met zijn inzet voor het leveren van oplossingen gebaseerd op de meest recente hedendaagse technologieën."



Klanten die gebruik maken van de InnoApp for Kubernetes kunnen genieten van de voordelen van de diepgaande domeinkennis van Mindtree in het moderniseren van apps, met zijn brede klantenkring. Mindtree heeft in meerdere sectoren ervaring met microdiensten, waaronder wereldreizen, horeca, verzekeringen, productie, verkoop en financiën.



Mindtree experten zullen aanwezig zijn bij de Microsoft Digital Transformation Academy van 17 t/m 21 september in Las Vegas, NV, om over de service van gedachten te wisselen met de verkoop- en kanaalteams van Microsoft U.S..



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, en inmiddels een Larsen & Turbo Group bedrijf, Mindtree past zijn diepgaande domeinkennis toe bij meer dan 350 geëngageerde opdrachten met bedrijven om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 15 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Ontdek meer op www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] of volg ons @Mindtree_Ltd



Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.



