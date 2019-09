Mindtree lanceert Blockchain-Gedreven Merchant On-Boarding Oplossing voor Banken

Het platform maakt gebruik van Hyperledger technologie om een naadloze, veilige onboarding ervaring te creëren



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 19 september 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd technologiediensten en digitale transformatiebedrijf, heeft vandaag de uitgave aangekondigd van zijn Merchant On-Boarding oplossing voor wervende banken en betalingsdienstaanbieders. Het maakt gebruik van een door Hyperledger ontwikkelde Blockchain-technologie die het mogelijk maakt voor deze financiële instellingen die kredietkaart of schuldbetalingen faciliteren om sneller, eenvoudiger en veiliger handelaren als klanten te onboarden. Mindtree zal zijn Merchant On-Boarding oplossing tijdens de PayThink 2019 lanceren, van 18 t/m 21 september 2019, in Los Angeles, CA.



Wervende banken en betalingsdienstaanbieders moeten snel voor de onboarding van nieuwe handelaren als klanten zorgen, zodat zij het volume van de transacties die zij verwerken kunnen verhogen en hun bedrijven kunnen ontwikkelen. Maar de onboarding van verdachte handelaren die frauduleuze transacties toestaan, leidt tot kosten en verliezen die het resultaat beïnvloeden. Deze instellingen hebben een dringende behoefte aan technologieën waarmee zij risico's kunnen beperken en hulp kunnen bieden om te voldoen aan regelgevingen zoals de bestrijding van witwassen, Know Your Customer en Know Your Customer's Customer.



De onboarding van handelaren is een ingewikkeld en risicovol proces, wat aanzienlijke nodige zorgvuldigheid controles en verificatie door derden met zich meebrengt, om te garanderen dat handelaren niet bij fraude betrokken zijn. De oplossing van Mindtree is ontworpen om dit proces te vereenvoudigen en te stroomlijnen met gebruik van Blockchain-technologie. Het geautomatiseerde proces helpt ook bij het verminderen van activiteitskosten en verbetert de kwaliteitscontrole met de beste gestandaardiseerde methodes wereldwijd .



De Merchant On-boarding oplossing van Mindtree is ontwikkeld op een Hyperledger fabric kanaal - een privaat uitgedeeld ledger-raamwerk voor communicatie tussen leden van allerlei alle handelaren, dat het veilig en privé delen van goedkeuringsdocumenten en informatie tussen alle afhankelijke belanghebbenden waarborgt. Blockchain biedt mogelijkheden om transacties veilig en transparant te waarmerken en te autoriseren. Dit zorgt ervoor dat de data op een beveiligd netwerk wordt overgedragen en versnelt het delen van informatie voor alle partijen, garanderend dat de data beschermd is.



"Financiële instellingen die handelstransacties verwerken moeten een balans vinden tussen het vergroten van hun klantenkring en het voorkomen van frauduleuze transacties," zegt Manas Chakraborty, Hoofd van Bankieren, Financiële Diensten en Verzekeringen voor Mindtree. "Zowel wervende banken als betalingsdienstaanbieders zijn gefrustreerd met het onboarding-proces en willen meer transparantie, meer snelheid, en minder tijd en inzet. Blockchain biedt een spannende mogelijkheid om complexiteit te elimineren. De Merchant On-Boarding oplossing van Mindtree elimineert de behoefte aan een verificatie door derden elke keer wanneer een handelaar de onboarding-proces aangaat, en biedt aan handelaren meer inzicht in het proces dan ooit."



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, en inmiddels een Larsen & Turbo Group bedrijf, Mindtree past zijn diepgaande domeinkennis toe bij meer dan 350 geëngageerde opdrachten met bedrijven om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 15 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



