Castor haalt $ 12 miljoen Serie A op in het kader van hun steun voor COVID-19-onderzoek door middel van klinische onderzoeken en gegevensautomati

Met 4.000 actieve onderzoeken en 2.000.000 ingeschreven patiënten in 90 landen, zal Castor de financiering gebruiken om meer te investeren in het mogelijk maken van patiëntgerichte, datagestuurde klinische onderzoeken



HOBOKEN, New Jersey, 19 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Castor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2889071-1&h=2367585263&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2889071-1%26h%3D3077056511%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252FSeriesApressrelease%26a%3DCastor&a=Castor], een toonaangevende leverancier van technologie voor klinische onderzoeken waarmee het onderzoeksproces geautomatiseerd wordt, kondigde vandaag aan dat het $ 12 miljoen aan financiering ingezameld heeft. De ronde werd geleid door Two Sigma Ventures met deelname van Hambrecht Ducera Growth Ventures en bestaande investeerder INKEF Capital.



Castor is een toonaangevend dataverzamelingsplatform in de cloud dat gebruikt wordt voor klinische onderzoeken waarmee het klinische onderzoeksproces, van rekrutering tot analyse, voor onderzoekers wereldwijd vereenvoudigd wordt. Het wordt door meer dan 50.000 gebruikers in de academische en commerciële onderzoekswereld gebruikt in meer dan 4000 onderzoeken met meer dan 2.000.000 ingeschreven patiënten in 90 landen. 192 bedrijven voor medische apparatuur, biotech- en farmaceutische producten en externe onderzoeksinstellingen (CRO's) gebruiken het Castor-platform.



Castors platform is sinds februari gratis beschikbaar voor alle non-profit COVID-19-onderzoeken. Ze zijn een van de weinige aanbieders die grootschalige gedecentraliseerde onderzoeken mogelijk maken zodat het werk van onderzoekers die de ziekte proberen te bestrijden versneld wordt. Meer dan 200 COVID-19-projecten in 33 landen gebruiken momenteel het platform, waaronder het wereldwijde Solidarity [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2889071-1&h=996938821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2889071-1%26h%3D1310140764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.who.int%252Femergencies%252Fdiseases%252Fnovel-coronavirus-2019%252Fglobal-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov%252Fsolidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments%26a%3DSolidarity&a=Solidarity]-onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met behulp van hun platform zijn meer dan 10.000.000 COVID-19-datapunten vastgelegd en 50 COVID-19-projecten hebben zich ertoe verbonden om hun gegevens herbruikbaar en toegankelijk te maken voor anderen, zodat de wereld effectief kan samenwerken om de ziekte te stoppen.



"Er zijn drie belangrijke uitdagingen die moeten worden afgehandeld op het gebied van klinische onderzoeken: de onderzoeken moeten meer patiëntgericht zijn, de impact van gegevens op mensenlevens moet gemaximaliseerd worden, en er moet beter ingespeeld worden op de behoeften van achtergestelde gemeenschappen," aldus Derk Arts, MD, PhD, CEO & oprichter van Castor. "Met deze nieuwe investering zullen we aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken op alle drie de gebieden door een gebruikersvriendelijke, toegankelijke technologie te blijven leveren die onderzoeken op afstand kan ondersteunen, terwijl het zorgt voor machinaal leesbare output waarmee onderzoeksautomatisering en het hergebruik van gegevens mogelijk is. In de komende 18 maanden zijn we van plan om onze klanten te ondersteunen bij het rekruteren van patiënten en de synthetische controletakken, door beter gebruik te maken van hun gegevens. We zijn verheugd om met Two Sigma Ventures samen te kunnen werken, omdat zij beschikken over uitgebreide ervaring in het benutten van de kracht van data en AI om gevestigde industrieën te ontwrichten."



Castor zal deze nieuwe financiering gebruiken om zijn steun verder uit te breiden voor patiëntgerichte onderzoek op afstand en om klanten in staat te stellen om maximaal te profiteren van bestaande en nieuw gegenereerde data tijdens het klinische onderzoeksproces.



"Wij zijn van mening dat een uitgebreide en schaalbare oplossing ontbreekt in de biowetenschappelijke sector voor het werven van kandidaten voor klinische onderzoeken, het beheren van het onderzoeksproces, en het effectief gebruiken van de enorme hoeveelheden gegevens die uit deze onderzoeken voortkomen. Een dergelijke oplossing is nodig om medische doorbraken te stimuleren " aldus Villi Iltchev, partner bij Two Sigma Ventures. "Castors technologie en team zijn in een positie om aan al deze behoeften te voldoen zoals blijkt uit de vraag van hun klanten en hun vermogen om tot nieuwe segmenten toe te treden. We zijn ervan overtuigd dat hun visie om AI en automatisering in klinische onderzoeken mogelijk te maken, het aanzien van klinisch onderzoek snel zal veranderen."



Castor, gevestigd in de Verenigde Staten en Nederland, is een internationaal gezondheidtechnologisch bedrijf, opgericht door CEO Derk Arts, MD, PhD. Hun platform in de cloud voor het verzamelen van klinische onderzoeksgegevens vereenvoudigt het klinische onderzoeksproces voor onderzoekers wereldwijd, van rekrutering tot analyse.



Meer dan 50.000 onderzoekers in 90 landen gebruiken Castor om hun onderzoek een boost te geven. Castors platform heeft meer dan 4.000 commerciële en academische studies in een breed scala aan therapeutische gebieden ondersteund, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten, zeldzame ziekten, besmettelijke ziekten en oncologie. Onderzoekers die het platform gebruiken genereren enorme hoeveelheden gegevens uit traditionele onderzoeken en onderzoeken op afstand. Castor behaalde onlangs de mijlpalen van 180.000.000 datapunten en 2.000.000 ingeschreven patiënten. Castors doel is om ervoor te zorgen dat de wereldwijde onderzoeksgegevens opnieuw gebruikt worden en dat AI-gestuurde klinische onderzoeken mogelijk gemaakt worden. Uiteindelijk is het doel om een toekomst te creëren waarin de impact van opnieuw gebruikte data gemaximaliseerd wordt.



In 2018 haalde Castor in Europa $ 6,25 miljoen op bij de vroegtijdige investeerder, INKEF Capital.



