Nieuwe Grote release van EDRMS 'Omnidox' van OASIS Group stelt gebruikers in staat om backofficeprocessen te automatiseren

DUBLIN, 19 augustus 2020 /PRNewswire/ -- OASIS Group, één van de grootste aanbieders op het gebied van dossiers en informatiebeheer (RIM) in Europa, heeft de introductie aangekondigd van de 5e generatie van het veel bekroonde elektronische document en record management systeem (EDRMS) Omnidox.



"We zijn heel enthousiast over de introductie van de 5de generatie van Omnidox op de Europese markt", reageert Espen Halvorsen, Chief Executive Officer bij OASIS Group. "We zijn ervan overtuigd dat deze software een revolutie ontketent voor elk aspect van de klantbeleving."



De technologische vooruitgang heeft een revolutionaire invloed gehad op zowel de gebruikerservaring in Omnidox 5 als op de functionaliteiten die beschikbaar zijn voor de eindgebruiker. De échte waarde van de nieuwste generatie van het Omnidox Cloud Platform schuilt in de mogelijkheid voor bevoegde gebruikers om snel backofficeprocessen of verschillende zakelijke workflows te automatiseren.



Doordat de gebruiker meer zeggenschap krijgt, wordt de leercurve minder steil en kunnen afdelingen, divisies en hele organisaties sneller dan ooit overstappen van papieren processen naar digitale processen. Omdat bovendien geen interne IT configuratie of IT maatwerk nodig is, neemt het potentiële rendement voor klanten van OASIS Group alleen maar toe.



"Tijdens het ontwikkelingsproces was het heel belangrijk om een consumentachtige beleving te creëren voor zakelijke gebruikers en tegelijkertijd de leverbaarheid van uitgebreide hulpmiddelen voor het analyseren van bedrijfskritische informatie te waarborgen", vertelt Steve Townley, directeur technologie bij OASIS Group.



Kijk voor meer informatie over Omnidox 5 op www.oasisgroup.com [http://www.oasisgroup.com/]



Over OASIS Group



OASIS is gevestigd in Dublin, Ierland en beschikt over vestigingen in heel Europa. Het bedrijf bedient zijn klanten al sinds 1999. De bedrijfsgroep biedt werkgelegenheid aan meer dan 750 medewerkers en levert diensten aan meer dan 8.000 klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder de financiële en juridische sector, gezondheidszorg, de overheid en het onderwijs. www.OASISGroup.com [http://www.oasisgroup.com/]



