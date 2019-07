Mindtree genoemd als voorkeurspartner voor Microsoft Azure Kubernetes Service

Erkenning versterkt vermogen zakelijke klanten applicatiemodernisering te leveren



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 19 juli 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft vandaag bekendgemaakt de status van voorkeurspartner te hebben behaald binnen het Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)-programma. Mindtree biedt haar zakelijke klanten gespecialiseerde expertise en ervaring met grootschalige klanten binnen het open source moderniseringsecosysteem. Het AKS-programma is onderdeel van de nieuwe op Inspire bekendgemaakte Azure Advanced Specialization Partner-paraplu.



https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]



Kubernetes is een open source-platform voor het managen van gecontaineriseerde arbeidslasten en diensten. AKS maakt het eenvoudig in Azure een gemanaged Kubernetes-cluster in te zetten, die kritieke taken als monitoring en onderhoud afhandelt. Bedrijven ontdekken steeds meer containers en Kubernetes voor cloud-native toepassingen en applicatiemodernisering. Echter, voor veel bedrijven is het besturen van deze producten een uitdaging, met name het inzetten en schalen van de solution door de hele organisatie.



"Onze zakelijke klanten realiseren hun doelen op het gebied van digitale transformatie door kernmodernisering. Dit vereist de groei naar een productbesturingssysteem dat is ontworpen binnen een modulaire microservices gebaseerde benadering en gebruikmaakt van de containerorkestratiediensten van Azure Kubernetes Service," aldus Sreedhar Bhagavatheeswaran, SVP en wereldwijd hoofd digital business bij Mindtree. "Als Microsoft Gold Partner hebben wij een brede achtergrond in Azure-diensten. Deze erkenning stelt ons in staat ons aanbod uit te breiden naar meer bedrijven, ondersteund door onze door het platform mogelijk gemaakte diensten als Minimum Viable Cloud voor AKS."



Microsoft heeft grote investeringen gedaan in containerinfrastructuur voor applicaties ter verhoging van schaalbaarheid en flexibiliteit als gevolg van snelle toepassing van containers en Kubernetes binnen cloud-native toepassingen en applicatiemodernisering. Partners die met AKS werken, moeten een goed inzicht hebben in transformaties van het kernsysteem en over specialisatie beschikken voor een succesvol resultaat. Ook moeten zij een sterke achtergrond hebben in doorlopende planning, uitmuntende uitvoering, sterk bestuur en robuust verandermanagement. Mindtree heeft diepe expertise op deze vlakken in verschillende sectoren, waaronder reizen, hospitality, verzekeringen, productie, detailhandel en financieel.



"Applicatiemodernisering is een belangrijk initiatief voor Microsoft en veel klanten kiezen voor Azure Kubernetes Service om hun doelen te bereiken," aldus Gabe Monroy, leidend projectmanager voor Containers bij Microsoft Azure. "AKS levert een geweldige cloud hosting-solution, maar voor een geslaagde applicatiemodernisering zijn vaak partners nodig die vertrouwd zijn met digitale transformatie, open source-ecosysteem, en alles van Microsoft. Mindtree blijft bewijzen dat het een solide partner is, toegewijd aan de levering van solutions en inzichten in de laatste technologieën van vandaag."



Mindtree's expertise op het gebied van Kubernetes en ecosystemen, bestrijkt onder andere Kubernetes-infrastructuur, applicatieontwikkeling, schaling en uitrol. Bovendien beschikt Mindtree over sterke horizontale vaardigheden in maatwerkontwikkeling, data science, analyses, DevOps, en O365. De kenniscentra van het bedrijf ondersteunen AKS, DevOps, en engineeringscapaciteiten op het gebied van applicatiemodernisering, presales consulting, accelerator ontwikkeling en herhaalbare diensten.



Ga naar www.mindtree.com [http://www.mindtree.com/] voor meer details over Mindtree's Azure Kubernetes Service-aanbod.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat Global 2000-bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999, vertrouwen meer dan 340 zakelijke klanten op onze diepe domeinkennis voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 17 landen en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 20.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



Azure Kubernetes Service en andere in dit persbericht genoemde producten en diensten van Microsoft en hun respectieve logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft (of een bij Microsoft aangesloten bedrijf) in de Verenigde Staten en andere landen. Kijk op Microsoft.com voor aanvullende informatie en berichten over handelsmerken. Alle andere genoemde product- en dienstennamen zijn de handelsmerken van hun respectieve bedrijven.



Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



Neem voor meer informatie contact op met:



India



Rahul Nag Mindtree Ltd +91-9958644228 Rahul.Nag@mindtree.com [mailto:Rahul.Nag@mindtree.com]



Verenigde Staten



Erik Arvidson Matter +1-978-518-4542 mindtree@matternow.com [mailto:mindtree@matternow.com]



Europa



Susie Wyeth Hotwire +44-20-7608-4657 susie.wyeth@hotwireglobal.com [mailto:susie.wyeth@hotwireglobal.com]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg]