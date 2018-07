Mindtree richt positie op voor bekostigde faculteitsdeskundige kunstmatige intelligentie aan Stanford University's School of Engineering

PALO ALTO, Californië, July 19, 2018 /PRNewswire/ --



Mindtree belooft $ 2 miljoen voor de ondersteuning van een faculteitsdeskundige met een voorkeur voor professoren met een academische focus op kunstmatige intelligentie



Mindtree, een mondiaal bedrijf op het gebied van digitale transformatie- en technologiediensten, dat klanten begeleidt bij het behalen van snellere bedrijfsresultaten, schenkt $ 2 miljoen aan Stanford University's School of Engineering voor de oprichting van een permanente bekostigde positie voor een faculteitsdeskundige met een voorkeur voor iemand met een academische focus op kunstmatige intelligentie (artificial intelligence (AI) ). Benoemingen van faculteitsdeskundigen erkennen de prestaties van beginnende faculteitsmedewerkers, wiens toewijding aan innovatie onmisbaar is voor het volbrengen van Stanford School of Engineering's missie, namelijk het oplossen van enkele van 's werelds grootste uitdagingen. Decaan Jennifer Widom heeft professor Silvio Savarese benoemd tot de inaugurele Mindtree-faculteitsdeskundige. Silvio Savarese is buitengewoon hoogleraar Informatica op Stanford University en directeur van het SAIL-Toyota Onderzoekscentrum voor AI op Stanford. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder andere computer vision, robotperceptie en machine learning.



"De inzet van AI-gebaseerde technologieen is nu bedrijfskritisch voor iedere onderneming die haar bedrijfsvoering efficienter wil laten verlopen, klantgedrag beter wil begrijpen en voorspellen, en gepersonaliseerde producten en diensten sneller op de markt wil krijgen," aldus Rostow Ravanan, CEO en algemeen directeur van Mindtree. "Wij zijn trots op onze ondersteuning van de Stanford School of Engineering voor de versnelling van de ontwikkeling van AI voor het oplossen van complexe problemen waar ondernemingen en de maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben."



Mindtree heeft diepgaande expertise in AI-technologieen en werkt met vele zakelijke klanten in verschillende sectoren aan de implementatie en kapitalisatie van de mogelijkheden van AI en machine learning. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het gebruik van AI-technologieen waarmee groothandelsbedrijven van consumptiegoederen hun bevoorradingsketen kunnen optimaliseren en verzekeringsmaatschappijen chatbots of virtuele assistenten kunnen gebruiken voor de bevordering van klantengagement. Daarnaast kunnen luchtvaartmaatschappijen AI inzetten om de reiskeuzes van klanten beter te voorspellen en meer gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Mindtree heeft AI ook geincorporeerd in haar eigen bedrijfsactiviteiten, met de inzet van verschillende AI-gebaseerde virtuele agenten om samen te werken met de meer dan 17.000 Mindtree Minds en de automatisering van het IT-infrastructuurmanagement, data entry in human resources en financiele workflows.



"AI zal een transformerende rol spelen in de vernieuwing van bedrijven in vele sectoren en zal de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld aanzienlijk verbeteren," aldus Dr. Satya Ramaswamy, vicevoorzitter Enterprise Re-imagination Business bij Mindtree. "We zijn verheugd dat we een instituut met wereldwijd prestige zoals Stanford School of Engineering kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het volledige potentieel van AI."



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een IT-consultancybedrijf dat Global 2000-ondernemingen helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor vernieuwing van het bedrijf en behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 helpen we meer dan 340 zakelijke klanten met het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieen en de efficiency van geintegreerde diensten in de twee steunpilaren van IT - leid en groei - voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 17 landen en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze meer dan 17.000 ondernemende 'Mindtree Minds' met een gedeelde cooperatieve geest, fanatiek ethos inzake klantrelaties en een passie voor ontdekken. Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com ons volg ons @Mindtree_Ltd [https://twitter.com/Mindtree_Ltd ].



