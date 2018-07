Pepsi MAX® kondigt vierjarige samenwerking met Tomorrowland aan

AMSTERDAM, July 19, 2018 /PRNewswire/ --



Deze zomer is het begin van een fantastische vierjarige samenwerking tussen de iconische suikervrije cola Pepsi MAX(R) en Tomorrowland, een van de grootste en snelst groeiende muziekfestivals ter wereld.



Al tientallen jaren is muziek een belangrijk onderdeel van het Pepsi-dna. Fans worden verenigd rond een gedeelde passie voor muziek en worden dichter bij hun favoriete artiesten en opkomend talent gebracht door spannende campagnes en interessante verhalen.



Pepsi MAX(R) zal deze zomer samenwerken met Tomorrowland als een van de hoofdsponsors van het bekendste festival in België. Met meer dan een miljoen pre-ticketregistraties en mensen die naar deze bestemming reizen vanuit meer dan 200 landen, creëert deze samenwerking buitengewone kansen voor festivalfans en Pepsi MAX.



Om deze samenwerking te vieren, lanceert Pepsi MAX(R) een limited edition "Pepsi MAX x Tomorrowland"-blik dat vanaf nu tot en met eind juli verkrijgbaar is. Bovendien kunnen consumenten duotickets winnen voor het tweede weekend van Tomorrowland via een social media winactie op http://www.facebook.com/pepsinederland .



Op de festivalsite zal Pepsi MAX(R) uitpakken met een imposante activatiestand van 2 verdiepingen waarbij jong talent, muziek en de suikervrije cola centraal staat. Festivalgangers kunnen de uitdaging aangaan om een 15 minuten durende party te creëren met hun vrienden in de Pepsi MAX(R)-stand, waarbij ze een DJ-set kunnen opnemen in samenwerking met een professionele DJ. Pepsi MAX(R) wil hiermee het talent van morgen de kans geven om ontdekt te worden én hen een onvergetelijke festivalervaring bieden.



Over Tomorrowland Tomorrowland vindt elk jaar plaats gedurende twee weekends in juli en de 400.000 beschikbare tickets zijn ook dit jaar in een paar minuten uitverkocht. Het is niet alleen het meest beroemde festival ter wereld, maar kent ook een hechte groep fans, waardoor het een belangrijke samenwerking in de geschiedenis van Pepsi MAX(R) wordt.



Over PepsiCo Dagelijks nuttigen consumenten overal ter wereld, in ruim 200 landen en gebieden, meer dan een miljard keer PepsiCo-producten. PepsiCo had in 2017 een netto-omzet van meer dan 63 miljard dollar en heeft een complementair voedingsmiddelen- en drankenportfolio dat Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker en Tropicana omvat. Het productportfolio van PepsiCo biedt een breed scala aan smakelijke voedingsmiddelen en dranken, waaronder 22 merken die elk een geschatte retailjaaromzet hebben van meer dan 1 miljard dollar.



'Performance with Purpose' vormt de basis van PepsiCo - onze fundamentele overtuiging dat het succes van onze onderneming onlosmakelijk verbonden is met de duurzaamheid van de ons omringende wereld. Wij zijn van mening dat het voortdurend verbeteren van de producten die we verkopen, een verantwoorde bedrijfsvoering om onze planeet te beschermen en de empowerment van mensen over de hele wereld, PepsiCo in staat stellen om een succesvol internationaal bedrijf te zijn, dat langetermijnwaarde creëert voor de samenleving en onze aandeelhouders. Voor meer informatie: http://www.pepsico.com.



Als PepsiCo Nederland voeren wij bekende sterke merken als 7UP, Alvalle, Caleb's Kola, Cheetos, Doritos, Duyvis, Gatorade, Lay's, Mountain Dew, Naked, Pepsi, Quaker, Snack a Jacks, Sunbreaks en Tropicana en staan we in Nederland in de top 6 van voedingsmiddelen- en drankenbedrijven. In Nederland werken er zo'n 630 mensen op vier vestigingen, waaronder drie productielocaties. Voor meer informatie: http://www.pepsico.nl.



