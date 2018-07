SAI Global erkent als een visionaire onderneming in de 2018 Gartner Magic Quadrant for Integrated Risk Management

SAI Global plaatste zich het best op de as voor volledigheid van visie, wat volgens de onderneming een validatie is van zijn leiderschap op het gebied van strategie en robuuste mogelijkheden



CHICAGO, 19 juli 2018 /PRNewswire/ -- SAI Global, een toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer, kondigde vandaag aan dat het door Gartner, Inc in het, door het informatietechnologie- en adviesbureau gepubliceerde, inaugurele "Magic Quadrant for Integrated Risk Management"(1), erkend is als visionaire onderneming.



SAI Global is van mening dat dit inaugurele rapport een weerspiegeling is van de snel evoluerende aard van de markt voor risicobeheer, aangezien bedrijven nu beseffen dat ze al hun programma's voor operationeel risicobeheer moeten verbinden en een breder strategisch zicht op risico's mogelijk moeten maken om niet alleen de problemen te verminderen, maar om ook op zoek te gaan naar kansen om het concurrentievermogen te behouden en te laten groeien. Punten die in het rapport besproken werden, omvatten:





-- De geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer combineren technologie,

processen en gegevens die de doelstelling vervullen om de

vereenvoudiging, automatisering en integratie van strategisch,

operationeel en IT-risicobeheer in een organisatie mogelijk te maken.

-- Om de volle reikwijdte van het risico te kunnen begrijpen, moeten

organisaties een uitgebreid beeld krijgen van alle bedrijfseenheden en

de risico- en nalevingsfuncties, evenals van belangrijke zakelijke

partners, leveranciers en uitbestede entiteiten.

-- Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe technologische oplossingen om het

samenwerkingskarakter voor risicobeheer te vergroten, zowel binnen als

buiten een organisatie.

"Een geïntegreerde aanpak van risico's gaat niet langer alleen om het aanvinken van een hokje; het heeft te maken met het benutten van de kansen die geboden worden door innovatie zodat op veranderingen en onderbrekingen gereageerd en geadapteerd kan worden," aldus Peter Granat, CEO van SAI Global. "Wij zijn van mening dat de eerste Magic Quadrant for Integrated Risk Management een weerspiegeling is van de fundamentele verschuiving die we waarnemen in de markt omdat organisaties gedwongen worden om de collaboratieve en verbonden aard van risico's te aanvaarden. We hebben het gevoel dat we over de hele linie de leiding nemen op het gebied van IRM, met robuuste leveranciersmogelijkheden en mogelijkheden op het gebied van digitale risico's, en we verwelkomen klanten die in een nieuwe markt met een visionaire onderneming willen samenwerken."



Een geïntegreerde benadering van risicobeheer, ondersteunt door de ontwikkeling van een op leren gebaseerde risicocultuur, stelt organisaties in staat om hogere niveaus van risico en naleving te realiseren. Dit nieuwe uitgebreide overzicht van risico's op alle niveaus van de onderneming stelt organisaties in staat om de mogelijkheden voor groei te maximaliseren, de prestaties te verbeteren, de veerkracht van bedrijven te versterken en uiteindelijk hun reputatie en merk te beschermen.



"We werken reeds enkele jaren met SAI Global samen en wat echt verfrissend is, is de manier waarop ze onze zakelijke behoeften volledig begrijpen en dienovereenkomstig reageren wanneer zij voor ons bedrijf werk verrichten," aldus Linda Kean, Health & Safety Shared Services Manager, Group Health & Safety bij Scottish Power. "We hebben een geweldig samenwerkingsverband met SAI Global en het is geen verrassing dat zij deze erkenning hebben ontvangen omdat zij de visie en het vermogen hebben om innovatie te stimuleren om organisaties in sterk gereguleerde sectoren zoals de onze, te helpen om hun weg naar geïntegreerd risicobeheer in kaart te brengen."



Het Gartner Magic Quadrant for Integrated Risk Management evalueerde leveranciers van technologie die tegemoet komen aan de behoeften van leiders op het gebied van veiligheid- en risicobeheer in een spectrum van gebruiksvormen. In het rapport staat "er is een groeiend aantal IRM-leveranciers die verschillende workflows automatiseren ter ondersteuning van samenwerking tussen organisaties voor risicobeheer. Door middel van gemeenschappelijke functies, zoals een opslagplaats voor activa, regelgevende mapping, onderzoeksmogelijkheden, workflow-functies en data-import, bieden IRM-leveranciers mogelijkheden in de volgende zes gebruiksvormen: digitaal risicobeheer, risicobeheer van de leverancier, bedrijfscontinuïteit, auditmanagement, zakelijke naleving en toezicht, en juridisch bedrijfsbeheer."



Download hier [http://www.saiglobal.com/gartner] een gratis exemplaar van Gartners 2018 "Magic Quadrant for Integrated Risk Management".





Gartner vrijwaringsclausule



Gartner onderschrijft geen van de aanbieders, producten of diensten die in de publicaties van het onderzoek worden beschreven en adviseert gebruikers van technologie om niet uitsluitend te kiezen voor leveranciers die de hoogste score of andere vermeldingen hebben behaald. De onderzoeksresultaten van Gartner zijn gebaseerd op de meningen van Gartners research-organisatie en moeten niet als feiten worden opgevat. Gartner wijst alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot dit onderzoek af. Daaronder vallen ook alle garanties met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.



Over SAI Global:



We helpen organisaties om op een proactieve manier risico's te beheren zodat vertrouwen en bedrijfsuitmuntendheid gecreëerd wordt, en groei en duurzaamheid gerealiseerd. Onze geïntegreerde oplossingen voor risicobeheer bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesdiensten voor de hele levenscyclus van het risico zodat bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Samen zorgen deze instrumenten en kennis ervoor dat klanten in staat gesteld worden om een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen.



We hebben wereldwijd bereik met vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Pacifisch Gebied. Ga voor meer informatie naar www.saiglobal.com [http://www.saiglobal.com/].



