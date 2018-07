Union Bancaire Privée (UBP): Halfjaarlijkse resultaten 2018

GENEVE, July 19, 2018 /PRNewswire/ --



UBP kondigt een nettowinst aan van CHF 115 miljoen in het eerste semester van 2018



- De nettowinst stijgt met 5,3% vergeleken met eind juni 2017 en bedraagt eind juni

2018 CHF 115,3 miljoen tegenover CHF 109,5 miljoen een jaar voordien.

- Het bedrijfsresultaat bedraagt CHF 147,4 miljoen tegenover CHF 133,9 miljoen een jaar

voordien, ofwel een stijging van 10,1% (+CHF 13,5 miljoen).

- Het vermogen onder beheer bedraagt CHF 128,4 miljard dankzij een nettokapitaalinstroom

van CHF 2,7 miljard.





Een semester dat werd gemarkeerd door sterk stijgende netto-kapitaalinstromen



De instroom van net new money bedraagt CHF 2,7 miljard en leidt ertoe dat het vermogen onder beheer eind juni 2018 CHF 128,4 miljard bedraagt tegenover CHF 125,3 miljard eind december 2017. Deze instroom is afkomstig van zowel privéklanten als institutionele klanten, met name in Azië en in Europa.



De bedrijfsinkomsten nemen toe met 6,0% en lopen eind juni 2018 op tot CHF 540,0 miljoen tegenover CHF 509,6 miljoen een jaar voordien. In een context van volatielere markten werd de daling van de courtages, in de hand gewerkt door de vermindering in de transacties van klanten, ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de beheercommissies. Die stijging houdt verband met het toegenomen aandeel van activa die worden beheerd in de vorm van fondsen, discretionaire mandaten of adviesverlening (advisory), en die voortaan meer dan 60% van het vermogen onder beheer uitmaken.



De bedrijfskosten gaan van CHF 323,7 miljoen eind juni 2017 naar CHF 341,0 miljoen eind juni 2018. Deze toename heeft vooral te maken met aanwervingen, uitgevoerd in de loop van het eerste semester, en met investeringen in IT en digitalisering. De cost/income ratio van 63,1% geeft blijk van een goede beheersing van de kosten en een handhaving van de marges.



De Tier 1-ratio, die eind juni is gestegen tot 28,2%, blijft ruim boven het minimum dat wordt vereist door Bazel III en de FINMA. De sterke positie van de Bank vertaalt zich ook in een uitmuntende liquiditeitsratio op korte termijn (LCR), die 290,4% bedraagt



"Deze resultaten weerspiegelen de dynamiek van onze teams en onze capaciteit om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten in een moeilijkee marktomgeving. We willen blijven investeren om onze positie te versterken binnen onze prioritaire markten en om ons aanbod van vernieuwende oplossingen voor privéklanten en institutionele klanten uit te breiden," aldus Guy de Picciotto, CEO van UBP.



Over Union Bancaire Privée (UBP) - http://www.ubp.com



UBP is een van de grootste Zwitserse private banken en een van de best gekapitaliseerde banken, met een Tier 1-ratio van 28,2% op 30 juni 2018. De Bank is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor privé- en institutionele klanten. UBP heeft haar hoofdkantoor in Genève en telt meer dan twintig vestigingen over de hele wereld. UBP stelt ongeveer 1724 medewerkers tewerk en beheert activa ter waarde van CHF 128,4 miljard op 30 juni 2018.



Klik hier om de financiële resultaten te downloaden: https://mma.prnewswire.com/media/720262/UBP_First_half_year_results_2018.pdf



