Mindtree Meldt Weer een Geweldig Kwartaal: Sterke Inkomsten Groei van 6,8% q-o-q en 20,7% y-o-y in US Dollars Gerekend

BANGALORE, India en WARREN, New Jersey, July 19, 2018 /PRNewswire/ --



Mindtree [http://www.mindtree.com ], een wereldwijd technologie-, diensten- en digitale transformatie bedrijf dat zijn klanten tot het bereiken van snellere bedrijfsresultaten leidt, heeft zijn geconsolideerde resultaten aangekondigd voor het eerste kwartaal dat op 30 juni 2018 eindigde, zoals door zijn raad van bestuur is goedgekeurd.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )



"Onze blijvende hoge omzetgroei is een weerspiegeling van de manier waarop onze klanten met hun portemonnee zeggen dat de unieke mix van expertise en samenwerking van Mindtree een totaal andere ervaring oplevert." zegt Rostow Ravanan, CEO & Managing Director, Mindtree. "Terwijl wij doorgaan met het tonen van leiderschap in Digitale transformatie met onze raamwerken voor het automatiseren van kernbedrijfsonderdelen en bedrijfsactiviteiten, vertrouwen onze klanten ons steeds grotere en belangrijkere projecten toe. De strategische initiatieven op langer termijn van het leveren van excellentie en het vormen van Mindtree tot een uitstekende werkplek, blijven doorgaand zichtbaar in het verbeteren van onze winstgevendheid en lage 12 maandenverloop."



Belangrijke financiële hoofdpunten:



Kwartaal afgesloten op 30 juni 2018





- In US dollars gerekend:

- $241.5 miljoen omzet (6,8% q-o-q / 20,7% y-o-y groei) 8,2% q-o-q Constant Currency

groei

- $23.3 miljoen nettowinst (17,2% q-o-q daling/ 23,5% y-o-y groei)

- In INR:



o ₹ 16.395 miljoen omzet (12% q-o-q / 27,1% y-o-y groei)

o ₹ 1.582 miljoen nettowinst (13,2% q-o-q daling / 30% y-o-y groei)





Andere hoofdpunten:





- Klanten:

- 339 actieve klanten op 30 juni 2018

- $10 miljoen klantengroei met 2, in totaal met 19

- $5 miljoen klantengroei met 1, in totaal met 39

- Mensen:

- 18.990 Mindtree Minds op 30 juni 2018

- 12 maandenverloop is 12,2%

- BOTs*:

- Automatisering speelt een belangrijke rol in de modernisering van de levering van

onze technologiediensten, wat voor onze klanten verhoogde efficiëntie en

resultatensnelheid betekent. Wij vermelden met trots de kracht van onze BOTs die

naast onze Mindtree Minds werken, waardoor ons team meer kan doen en grotere

doelen kan bereiken.

- Wij hebben 406 BOTs werkzaam op 30 Juni 2018





*Software dat autonoom functioneert, vrij van enige interferentie, menselijk of niet, om een belangrijke taak te voldoen dat anders door een persoon gedaan zou moeten worden





- Meerjarige en multi-miljoen dollar contracten met leidende wereldwijde klanten:

- Het implementeren van de bedrijfsplanning- en consolidatiepakket van SAP voor de

grootste autofabrikant ter wereld

- Het implementeren van een financiële verslaggevingsoplossing mogelijk gemaakt door

SAP HANA voor een FTSE Top 20 bedrijf, dit is de grootste deal in de geschiedenis

van Bluefin's

- Het leveren van een salesforce oplossing voor een wereldwijde huishoudelijke

apparatenbedrijf om hun verkoopproces te stroomlijnen

- Het leveren van cloud migration services voor een overheidsinstantie in de Midden

Oosten

- Erkenning:

- Twee onderscheidingen gewonnen tijdens de 2018 ISG Paragon Awards(TM) Americas

- Erkend als leider in de ISG SAP HANA Services Quadrant Study

- Genoemd als leider tijdens de 'Zinnov Zones' in de Broadcasting, Education &

Publishing sectoren

- Erkend in de IR Magazine Awards 2018 voor excellentie in Investor Relations





Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. "Born digital" in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en zijn consistent gezien als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."



Veilige zone



Bepaalde verklaringen in deze uitgave met betrekking tot onze toekomstige groeimogelijkheden zijn voorspellende verklaringen die een aantal risico's en onzekerheden inhouden en dit kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van de in deze voorspellende verklaringen. Wij voelen ons niet verplicht om welke toekomstgerichte verklaring dan ook te actualiseren die door of namens ons zijn gedaan.



Bezoek ons op http://www.mindtree.com.







Voor meer informatie, neem contact op:

India

Swetha Ganesan

Mindtree

+91-97890-61981

Swetha.Ganesan@mindtree.com



Verenigde Staten

Erik Arvidson

Matter Communications

978-518-4542

earvidson@matternow.com



Europa

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)-207-608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com













Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg