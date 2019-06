KPS Capital Partners verkoopt Chassis Brakes International aan Hitachi Automotive Systems

NEW YORK, 19 juni 2019 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners ("KPS") kondigde vandaag aan dat het een put-optieovereenkomst heeft getekend om haar portfolio-onderneming Chassis Brakes International Group ("Chassis Brakes" of het "Bedrijf") te verkopen aan Hitachi Automotive Systems, Ltd. ("Hitachi Automotive"), een volledige dochteronderneming van Hitachi, Ltd. . Er zal OR-overleg plaatsvinden en de afronding van de transactie, die in 2019 wordt verwacht, is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.



Chassis Brakes is toonaangevend op het gebied van veiligheidsoplossingen voor auto's en een van 's werelds drie grootste fabrikanten van wielremmen voor auto's en wielremonderdelen. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Eindhoven, Nederland, en de belangrijkste producten van het bedrijf zijn onder andere remklauwen, schijfremmen, trommelremmen en handremmen. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van veiligere, schonere, slimmere oplossingen die mega-trends ondersteunen die van invloed zijn op de auto-industrie, zoals connectiviteit, elektrificatie en autonoom rijden. Chassis Brakes beschikt over 12 geavanceerde productiefaciliteiten van wereldklasse, evenals 11 technische centra en verkoopkantoren in Europa, Azië, India, Noord-Amerika en Zuid-Amerika, en heeft wereldwijd bijna 5.500 werknemers.



KPS heeft Chassis Brakes in 2012 opgericht om de wereldwijde activiteiten in wielremmen voor auto's van Robert Bosch GmbH te verwerven in een zeer complexe wereldwijde carve-out-transactie. Onder het eigendom van KPS is Chassis Brakes omgevormd tot een onafhankelijke, snelgroeiende en innovatieve wereldwijde onderneming en heeft het zijn toonaangevende technologische portfolio van producten en capaciteiten gebruikt in leveringsrelaties met nagenoeg alle internationale autobedrijven ter wereld.



KPS heeft Chassis Brakes tot een beter bedrijf gemaakt door een managementteam van wereldklasse onder leiding van Chief Executive Officer Dr. Thomas Wünsche samen te stellen, vier nieuwe ultramoderne installaties voor het monteren van wielremmen (in Polen, China, India en Mexico) te bouwen, vier nieuwe toonaangevende technische centra en R & D-centra (in Duitsland, India, Nederland en China) op te zetten, en met succes uit te breiden naar de Noord-Amerikaanse automarkt.



Onder het eigendom van KPS investeerde Chassis Brakes een totaal van EUR 230,0 miljoen in R & D en toegepaste technologie, hetgeen resulteerde in de commercialisering van drie volkomen vernieuwende producten: de "ZOHe" remklauw, de schijfgeïntegreerde geautomatiseerde handrem ("APB-Mi") en geautomatiseerde parkeerrem met trommel ("APB-Di").



Chassis Brakes investeerde ook aanzienlijk kapitaal in R & D en techniek voor de ontwikkeling van hun Smart Brake((TM)) en 's werelds eerste demonstratieauto, die uitsluitend met deze elektromechanische remcilinders (in tegenstelling tot traditionele hydraulische remcilinders) op vier wielen werkt, die onthuld werd tijdens de Winter Test 2019 in Zweden.



Michael Psaros, medeoprichter en Managing Partner van KPS, vertelde: "Chassis Brakes is een voorbeeld van de KPS-investeringsstrategie om waarde te zien waar anderen dat niet doen, goed te kopen en bedrijven te verbeteren, gedurende tientallen jaren, economische en zakelijke cycli, geografische gebieden en industrieën.



"We zijn trots op de buitengewone transformatie van Chassis Brakes onder ons eigendom. Chassis Brakes laat zien hoe wij in staat zijn wereldwijd toonaangevende productiebedrijven op te bouwen. Het succes van het bedrijf is een gevolg van de investering van KPS in R & D, toegepaste techniek, innovatieve nieuwe technologieën en producten, nieuwe productiefaciliteiten en onze mensen. We feliciteren en bedanken Dr. Thomas Wünsche, Chief Executive Officer van Chassis Brakes en het senior managementteam van het Bedrijf voor hun strategische visie en schitterende uitvoering, en onze medewerkers wereldwijd voor hun passie voor uitmuntendheid."



Dr. Wünsche voegt toe: "In samenwerking met KPS werd Chassis Brakes een veel betere onderneming door aanzienlijk te investeren in onze activiteiten, producten, technologie en mensen. We danken KPS dat zij ons team de expertise, het kapitaal en de middelen hebben gegeven die nodig zijn om onze onderneming te laten groeien en om onze cultuur van innovatie en continue verbetering te bevorderen. We zijn erg enthousiast over de toekomst van Chassis Brakes onder het eigendom van Hitachi Automotive. Chassis Brakes blijft vasthouden aan onze belangrijkste strategische waarden om onze klanten de hoogste niveaus van productkwaliteit, innovatie en klantenservice te bieden. We danken onze klanten, leveranciers en medewerkers voor hun bijdrage aan ons succes."



Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP zijn de juridische adviseurs, en Citigroup Global Markets, Inc. is de financiële adviseur van KPS en Chassis Brakes aangaande deze transactie.



Over Chassis Brakes Chassis Brakes International Group is een van 's werelds drie grootste fabrikanten van wielremmen voor auto's en wielremonderdelen. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Eindhoven, Nederland, en de belangrijkste producten van het bedrijf, waaronder voor de veiligheid cruciale remklauwen, schijfremmen, trommelremmen en handremmen, worden rechtstreeks verkocht aan vrijwel alle toonaangevende autobedrijven ter wereld en via aftermarket-kanalen. Chassis Brakes beschikt over 12 geavanceerde productiefaciliteiten van wereldklasse, evenals 11 technische centra en verkoopkantoren in Europa, Azië, India, Noord-Amerika en Zuid-Amerika en heeft wereldwijd bijna 5.500 werknemers.



Over KPS Capital Partners KPS is, via haar management-dochters, de manager van het KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $5,0 miljard aan activa in beheer (sinds 31 maart 2019). Al meer dan twee decennia lang hebben de partners van KPS uitsluitend gewerkt aan de realisering van een aanzienlijke kapitaalgroei door gecontroleerd te beleggen in aandelen van productiebedrijven en industriële bedrijven binnen verscheidene sectoren, waaronder die voor basismaterialen, merkproducten voor consumenten en de gezondheidszorg, alsmede luxe producten, auto-onderdelen, bedrijfsmiddelen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar beleggers door constructief te werken met getalenteerde managementteams aan de verbetering van bedrijven, en het genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben op dit moment een geaggregeerde jaaromzet van ongeveer $ 5,8 miljard, beheren 100 productiefaciliteiten in 27 landen, en hebben meer dan 22.000 werknemers in dienst, zowel direct als in joint ventures wereldwijd.



