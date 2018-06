Pregis sluit definitieve overeenkomst voor aankoop FP International

DEERFIELD, Illinois, 19 juni 2018 /PRNewswire/ -- Pregis LLC, een toonaangevende fabrikant van innovatieve beschermende verpakkingsmaterialen, apparatuur en oppervlaktebescherming, heeft een definitieve overeenkomst gesloten om Free-Flow Packaging International, Inc. (FP International) aan te kopen. Naar verwachting zal de aankoop in de komende weken worden afgerond, onderworpen aan de gebruikelijke opschortende voorwaarden en een evaluatie van de regelgeving.



"De aankoop van FP International zal voordelig zijn voor ons gecombineerd klantenbestand door het aanbieden van een robuust aantal verschillende oplossingen en een snellere productontwikkeling--met name om het hoofd te bieden aan de groeiende aan de elektronische handel gerelateerde verzendingsvereisten. Tegelijkertijd versterkt dit de geografische positie van Pregis in nieuwe internationale markten, ter ondersteuning van onze mondiale groeistrategie," zei Kevin Baudhuin, voorzitter en algemeen directeur. "Voorts kijken wij ernaar uit om de uitzonderlijke professionals van FP welkom te heten in het team van Pregis. Onze culturele gelijkenissen zullen onze toekomstige groei aandrijven."



FP International heeft 50 jaar ervaring in het leveren van een ruim assortiment verpakkingsoplossingen. Een aantal van zijn bekendste merken zijn MINI PAK'R®, PRO PAK'R® en POWER PAK'R® en veel andere beschermende verpakkingsproducten. Het bedrijf is in 1967 opgericht door Arthur Graham, de pionier in het gebruik van vrij vloeiend materiaal voor binnenverpakkingen. In de afgelopen twintig jaar heeft FP International een evolutie doorgemaakt, van een bedrijf dat één product biedt tot een toonaangevende leverancier van beschermende verpakkingsoplossingen met multinationale activiteiten.



De voorzitter van FP International, Joe Nezwek, zei, "Wij zijn verheugd dat wij onderdeel worden van de toenemende beschermende verpakkingsportefeuille van Pregis. Dit maakt het mogelijk voor ons om de 50-jarige inzet van FP voor innovatie en een buitengewone dienstverlening verder te zetten. Als één bedrijf kunnen wij onze inspanningen om aan de veranderende behoeften van onze klanten te voldoen, versnellen."



Het hoofdkantoor van FP bevindt zich in Fremont, Californië, en het bedrijf heeft vijf productiefaciliteiten--twee in de Verenigde Staten en verder in Duitsland, Frankrijk en Nederland--en 360 werknemers. Pregis is van plan om zijn productieactiviteiten verder te zetten op deze plaatsen.



FP International is de zesde aankoop van Pregis in de afgelopen vier jaar onder eigendom van Olympus Partners. De andere vijf zijn Rex Performance Products, Sharp Packaging, het beschermfoliebedrijf PolyMask van 3M Company, Easypack dat op papier gebaseerde beschermende verpakkingssystemen produceert en Eagle Film Extruders.



Over FP International Dit bedrijf ging 50 jaar geleden toevallig aan de slag met een partij afgedankte frisdrankrietjes. In die tijd is FP International een mondiale leider geworden op het gebied van innovatieve beschermende verpakkingsproducten en -systemen. Vandaag wordt het bedrijf erkend als een fabrikant van gesofisticeerde productdesigns met een uitstekende klantgerichte cultuur en een baanbrekende technologie. FP International is actief op drie continenten en levert zijn oplossingen betreffende binnenverpakking aan een groot aantal industrieën, van auto's tot speelgoed. Voor meer informatie kunt u terecht op www.fpintl.com [http://www.fpintl.com/], www.minipakr.com [http://www.minipakr.com/].



Over Pregis Pregis LLC is een klantgerichte aanbieder van oplossingen op het gebied van innovatieve beschermende verpakkingsmaterialen, apparatuur en oppervlaktebescherming. Als een materiaalneutraalbedrijf werkt Pregis samen met zijn klanten aan het vinden van de beste oplossing voor hun zakelijke uitdagingen. Pregis levert zijn producten aan tal van klanten en industriële marktsegmenten, met inbegrip van de voedingssector, de farmaceutische industrie, gezondheidszorg, medische apparatuur, landbouw, elektronische handel, detailhandel, de automobielindustrie, vervoer, meubilair, elektronica, bouw, constructie en de militaire/ruimtevaartindustrie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.pregis.com [http://www.pregis.com/].



CONTACT: Dache Davidson, Pregis, (847) 597-9357, ddavidson@pregis.com of Sophia Dilberakis, SD Communications, (312) 813-0113, sophiad@att.net



Web site: http://www.pregis.com/