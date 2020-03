Cellebrite vergroot trainingscapaciteit online

Bedrijf streeft ernaar flexibele leermogelijkheden te bieden aan professionals in digitaal forensisch onderzoek die nu te maken hebben met reisrestricties



TYSONS CORNER, Virginia, 19 maart 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755714-1&h=2827073004&u=https%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fhome%2F&a=Cellebrite], de wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor digitale inlichtingen voor de openbare en particuliere sectoren, heeft vandaag bekendgemaakt dat ze het aantal live, online en on-demand trainingsmogelijkheden zal vergroten voor politie en justitie alsook professionals bij ondernemingen op het gebied van digitaal forensisch onderzoek. Het bedrijf streeft ernaar doorlopende interactieve leermogelijkheden te bieden, ondanks de huidige maatregelen van reisrestricties en sociale afstand. Met de huidige gezondheidsrisico's door het coronavirus wil Cellebrite zorg dragen voor de veiligheid van haar klanten en trainers, en toch trainingen kunnen blijven aanbieden waar en wanneer dat nodig is door deze te verplaatsen naar virtuele klaslokalen.



Cellebrite heeft de vereiste van actieve productlicenties opgeheven voor deelname aan de virtuele live-onlinelessen. Iedereen die zich aanmeldt, wordt voorzien van de technologie die nodig is om de lessen te voltooien.



Direct beschikbare lessen zijn onder meer:





-- CCO CCPA: Cellebrite Certified Operator / Cellebrite Certified Physical

Analyst

-- CASA: Cellebrite Advanced Smartphone Analysis

-- Cellebrite AE: Analytics Enterprise

-- Cellebrite AD: Analytics Desktop

"Cellebrite weet dat onderzoek niet stopt, ongeacht de uitdagingen van de situatie", zegt Buddy Tidwell, SVP van Global Training bij Cellebrite. "Om deze reden is de toonaangevende Cellebrite-training voor forensisch onderzoekers, analisten, rechercheurs en openbaar aanklagers nu online, on-demand en onder leiding van een instructeur beschikbaar met meer capaciteit en een eenvoudiger pad naar certificering na voltooiing van een cursus."



De rol van digitale gegevens in onderzoeken wordt snel groter, tot wel 82 procent in slechts een paar jaar. Om te kunnen voldoen aan de eisen in dit uitdagende landschap, moeten politie en justitie worden opgeleid in de laatste innovaties om digitale inlichtingen op de meest effectieve wijze te kunnen toepassen in iedere fase van een onderzoek. Als vertrouwd adviseur voor klanten in meer dan 150 landen, biedt Cellebrite trainingen en certificeringsmogelijkheden zodat organisaties en bureaus de nieuwste middelen en vaardigheden hebben die nodig zijn om misdaad te bestrijden in deze digitaal verbonden wereld.



Cursussen die binnenkort beschikbaar zijn:





-- CMFF: Cellebrite Mobile Forensic Fundamentals

-- CCME: Cellebrite Certified Mobile Examiner

-- CDFL: Cellebrite Digital Forensics for Legal Professional

-- Cellebrite Cloud Extraction and Reporting for Cloud Investigator

-- CEFA: Python in Cellebrite Physical Analyzer Training

-- Cellebrite Advanced Analysis for SQLITE Examiner

Virtuele liveonlinecursussen zijn beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Portugees en Pools. Andere talen volgen later. Op aanvraag is het ook mogelijk om onlinetrainingsprogramma's op maat te maken voor afdelingen en organisaties.



Daarnaast worden verschillende gratis onlinetrainingssegmenten beschikbaar gesteld voor forensisch specialisten om professionele vaardigheden op te bouwen en voortdurend leren te ondersteunen. Voor meer informatie over de onlinetrainingen van Cellebrite en voor nieuwe lessen die dagelijks worden toegevoegd alsook onze gratis trainingen, gaat u naar Cellebrite.com/online-training [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755714-1&h=4115584615&u=https%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2Fen%2Fonline-training%2F&a=Cellebrite.com%2Fonline-training] of belt u met +1 800 972 3415 om met een trainingscoördinator te spreken.



Over Cellebrite

Cellebrite is de wereldleider op het gebied van oplossingen in digitale inlichtingen voor politie en justitie, overheidsinstanties en zakelijke organisaties. Cellebrite biedt een uitgebreide reeks innovatieve softwareoplossingen, analytische hulpmiddelen en trainingen die zijn ontworpen om digitale onderzoeken te versnellen en de groeiende complexiteit van het omgaan met criminaliteit en beveiligingsproblemen in het digitale tijdperk aan te pakken. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 150 landen. Ze levert een bijdrage aan de gemeenschappelijke missie om de wereld voor iedereen veiliger te maken. Ga voor meer informatie naar: www.cellebrite.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755714-1&h=3999765019&u=http%3A%2F%2Fwww.cellebrite.com%2F&a=www.cellebrite.com]



