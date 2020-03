ZTE helpt China Telecom de eerste commerciële proef in de industrie te implementeren van het 400G OTN-clustersysteem

SHENZHEN, China, 19 maart 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen in zakelijke en consumententechnologie voor mobiel internet, heeft vandaag als eerste in de industrie een commerciële proef van het 400G OTN-clustersysteem geïmplementeerd in samenwerking met de Shenzhen-vestiging van China Telecom.



Het systeem ondersteunt maximaal 400G met golflengte van 64 en de capaciteit is 3,2 keer die van een 100G-systeem. Het kan op effectieve wijze voldoen aan de vereisten voor cross-ring niet-blokkerende planning van een zakelijke privélijn, de complexiteit van netwerk O&M verminderen en het kan helpen bij snelle en stabiele werking van 5G-transportnetwerken.



ZTE en de Shenzhen-vestiging van China Telecom hebben de eerste 400G OTN-clusteroplossing van de industrie geïmplementeerd op meervoudige super-core knooppunten in het netwerk, elk met 128 site-ondersteunende service-slots en 64T cross-connectcapaciteit.



Daarnaast voldoet de oplossing aan niet-blokkerende planningsvereisten van een groot aantal services met kleine granulariteit door uitgefaseerde SDH-apparatuur, effectieve inschakeling van zeer snel transport van 5G, gigabit-breedband en privélijnservices op zakelijk niveau om zo complexiteit van O&M aanzienlijk te verminderen en voor klanten kosten te besparen op netwerk O&M.



Bovendien wordt het belangrijkste ZTE OTN-apparaat ZXONE 9700 ingezet voor deze oplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van CE-band. Het apparaat ondersteunt een maximale netwerkcapaciteit van 25,6T en dat is 3,2 keer zoveel capaciteit als een 100G-systeem. Daarmee wordt voldaan aan de vraag naar verdere netwerkuitbreiding en wordt gebruikgemaakt van eerdere investeringen door de klant.



Bovendien wordt het project tevens geïmplementeerd met een 32-graden ROADM optische laag-architectuur om zo de efficiëntie van het transport nog verder te verbeteren. De architectuur staat MAN flatness en volledige multidirectionele maasnetwerkverbindingen toe en ondersteunt één-hoptransmissie zodat latentie van OTN-servicetransport wordt verminderd, de gebruikerservaring wordt verbeterd en de druk op de bandbreedte op MAN-kernknooppunten wordt verlicht.



De ZTE ZXONE 9700-serie heeft volgens de laatste beoordeling van GlobalData de classificatie als leider vastgehouden op de gebieden 'Core Packet - Optical Transport' en 'Metro Packet - Optical Transport'.



Door middel van diepgaande ervaring op technisch gebied en een robuuste marktpositie op het gebied van optische netwerken, heeft ZTE meer dan 400 100G/B100G-netwerken wereldwijd geïmplementeerd met een totale vezellengte van meer dan 400.000 km.



Volgens het nieuwste rapport van de Dell'Oro Group, dat in maart 2020 werd gepubliceerd, is het marktaandeel van ZTE optische-netwerkapparaten in 2019 met 2,4% toegenomen waardoor ZTE een van de twee leveranciers met de grootste groei is. Daarnaast liet Omdia zien dat ZTE op de 2e positie staat in de wereldwijde OTN-schakelapparatuurmarkt in 2019.



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Onderdeel van de strategie van ZTE is het streven klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntendheid en waarden bieden naarmate de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en services in meer dan 160 landen.



Tot nu toe heeft ZTE 46 commerciële 5G-contracten gekregen op belangrijke markten zoals Europa, Azië en Stille Oceaan, Midden-Oosten/Afrika (MEA). ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen.



Contactpersonen voor de media:



