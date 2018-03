Emakina Group: internationale groei en gunstige operationele marge

BRUSSEL, March 19, 2018 /PRNewswire/ --



Inkomsten + 3,8% naar 80.305 KEUR;



EBITDA + 6,1% naar 5.727 KEUR



Samenvatting van het officieel Franstalig bericht - http://www.emakina.com/financial/news



Toonaangevend Europees onafhankelijk bureau Emakina Group [http://www.emakina.com ] , publiceert vandaag zijn jaarresultaten. De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten stegen met 4% tot 80.304.612 EUR (77.339.180 EUR in 2016), met 9% meer activiteiten 'buiten België'.



De EBITDA klimt in absolute waarde met 6,0% tot 5.726.817 EUR tegenover 5.400.484 EUR in 2016. In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten stijgt de EBITDA van 7,0% naar 7,1%.



Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt 1.375.730 EUR.



Dit komt voornamelijk door hogere afschrijvingen op de consolidatieverschillen verbonden aan de externe groeistrategie van de groep en de daling van het financieel resultaat in 2017, dat positief werd beïnvloed in 2016 door de gunstige evolutie van de wisselkoersen.



De nettowinst van 32.206 EUR volgt uit de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening en niet-recurrente kosten, waardoor het eigen vermogen van de groep wordt behouden.



In 2017 bleef de financiële draagkracht sterk dankzij een positief nettoresultaat, een schuldgraad in lijn met de internationaliseringsstrategie van de groep, een behoefte aan beheerst bedrijfskapitaal en de beschikbaarheid van gepaste kredietlijnen.



In 2017 bevestigde Emakina Group zijn expertise in geïntegreerde digitale ervaringsplatformen (Adobe, Salesforce, Kentico, Sitecore, Sitefinity) en gespecialiseerde oplossingen (Drupal, Magento, Umbraco, Selligent Marketing Cloud, Marketo...).



Nieuwe klanten zijn o.a. BCGE Bank, Boucheron, Carrera, Courir, ECCO, First Stop, International Ice Hockey Federation, Intersport, Konica Minolta Europe, Le Pain Quotidien, Maxeda, Mondi, Öcard, Renault Nissan Consulting, Transdev, Vienna Tourism Board.



De geografische expansie van de groep gaat verder.



Emakina verwierf begin 2017 het kapitaal van het Zweedse agentschap Doe Blomberg Gottberg (DBG), drievoudig Zweeds "Communication Agency of the Year" en begin 2018 nam het een 100% belang in het kapitaal van Karbyn [http://karbyn.com ], een in New Yorks agentschap met een tiental medewerkers en een jaaromzet in 2017 boven 2 miljoen USD.



Emakina Group verwacht in 2018 een stijging van het geconsolideerd bedrijfsresultaat van de groep met één cijfer, op basis van de huidige commerciële situatie en de bestaande consolidatiekring.



Meer informatie: http://www.emakina.com



Dit is een samenvatting van het officieel Franstalig bericht: http://www.emakina.com/financial/news



Contact Frédéric Desonnay CFO Emakina Group fds@emakina.com



