Los Angeles Auto Show benoemt FleishmanHillard als zijn nieuwe Public Relations-bureau

LOS ANGELES, 19 februari 2019 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2377714-1&h=3985066600&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2377714-1%26h%3D869393470%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DThe%2BLos%2BAngeles%2BAuto%2BShow&a=De+Los+Angeles+Auto+Show] (LA Auto Show(®)), een van de grootste autoshows ter wereld, heeft FleishmanHillard [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2377714-1&h=2487785064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2377714-1%26h%3D717650708%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fleishmanhillard.com%252F%26a%3DFleishmanHillard&a=FleishmanHillard], een mondiaal bureau voor public relations en marketing, benoemd als zijn nieuwe PR-bureau. Vanaf deze maand zal FleishmanHillard leiding geven aan een breed scala aan communicatiediensten voor de LA Auto Show, dat op de consument gericht is, en AutoMobility LA(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2377714-1&h=1411376762&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2377714-1%26h%3D887429598%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobility%2BLA%25E2%2584%25A2&a=AutoMobility+LA%E2%84%A2], dat zich richt op de pers en dient als vakbeurs voor de professionals binnen de sector. FleishmanHillard zal zich bezig gaan houden met onder meer mediarelaties, sociale strategieën en strategische partnerschappen.



"Door samen te werken met een mondiaal bureau zoals FleishmanHillard zal de LA Auto Show middelen verkrijgen waarmee een breed scala aan nieuwe doelgroepen bereik kan worden," aldus Terri Toennies, President van AutoMobility LA en de LA Auto Show. "We zijn verheugd over dit nieuwe samenwerkingsverband en zijn van mening dat FleishmanHillard een boost zal geven aan beide shows, waarbij het huidige bereik overtroffen, maar de respectieve basis behouden zal worden."



Gedurende de tweejarige overeenkomst, zal FleishmanHillard ondersteuning bieden aan de missie van de LA Auto Show om zijn beproefde platform voor merken te ontwikkelen om hun doelgroepen te bereiken en om ervoor te zorgen dat de aanwezigen de nieuwste innovaties kunnen ontdekken, belangrijke inzichten kunnen verkrijgen en met elkaar kunnen netwerken.



"Het bijwonen van de LA Auto Show en de AutoMobility LA is een must voor professionals, invloedrijke kopers en liefhebbers binnen de industrie," aldus Emily Frager, algemeen directeur van het FleishmanHillard kantoor in Zuid Californië. "We zijn vereerd om dit L.A.-juweeltje te kunnen ondersteunen en om het wereldwijde bewustzijn en de waardering van de unieke attracties en evenementen van de show te vergroten."



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM) de eerste vakbeurs binnen de branche waar de technologie- en autobranche samengebracht werden om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meest belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal van 18-21 november plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center, waarbij de nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten onthuld zullen worden. De LA Auto Show 2019 zal van 22 november tot 1 december voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. De LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. 