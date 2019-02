Mild Orange kondigt Europese Tour 2019 aan

LONDEN, 19 februari 2019 /PRNewswire/ -- Na het internationale succes van zijn debuutalbum "Foreplay", heeft Mild Orange vandaag zijn Europese Tour 2019 aangekondigd, die in mei van start zal gaan en 19 steden zal aandoen. De "Foreplay" live tour omvat een tussenstop op het alom geprezen All Points East Festival, waar Mild Orange zijn festivaldebuut zal maken en op dezelfde dag als The Strokes zal optreden. Het is de eerste keer dat het jonge kwartet zijn indrukwekkende live show naar Europa brengt, na twee uitverkochte tours in Nieuw-Zeeland.



Het algemeen publiek kan vanaf vrijdag 22 februari om 10am lokale tijd (GMT) tickets voor de tour kopen. Op het einde van dit persbericht kunt u de volledige tourroute van Mild Orange vinden met alle tourdata. Meer informatie is te vinden op Mild Orange [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2378541-1&h=35518956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2378541-1%26h%3D1672711161%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmild_orange%252F%26a%3DMild%2BOrange&a=Mild+Orange]



Mild Orange verzorgt volgende optredens tijdens zijn Europese tour 2019:



*Alle hierna aangegeven datums, plaatsen en steden zijn onderhevig aan veranderingen.



1 mei: A38 - Boedapest, Hongarije 2 mei: B72 - Wenen, Oostenrijk 3 mei: Zehner - München, Duitsland 4 mei: Kantine AM Berghain - Berlijn, Duitsland 6 mei: Nochtwache - Hamburg, Duitsland 7 mei: Vega - Kopenhagen, Denemarken 8 mei: Atlas - Aarhus, Denemarken 10 mei: Pop-Up - Parijs, Frankrijk 11 mei: DOK - Gent, België 13 mei: Paradiso - Amsterdam, Nederland 15 mei: Blue Shell - Keulen, Duitsland 16 mei: ISC Club - Bern, Zwitserland 17 mei: Royal - Baden, Zwitserland 18 mei: Biko Club - Milaan, Italië 21 mei: Tempo Club - Madrid, Spanje 23 mei: Hoxton Bar - Londen, Verenigd Koninkrijk 25 mei: All Points East Festival - Londen, Verenigd Koninkrijk 28 mei: Broadcast - Glasgow, Verenigd Koninkrijk 29 mei: Worksman's Club - Dublin, Ierland 30 mei: Plugd - Cork, Ierland



Over Mild Orange



Soundbaby Mild Orange is geboren in Dunedin, Nieuw-Zeeland. Het zelfgeproduceerde debuutalbum "Foreplay" van Mild Orange werd als een onafhankelijke productie uitgebracht in april 2018. Het album vergaarde een aanzienlijk internationaal publiek onder leiding van de meeslepende single 'Some Feeling' die ondertussen al meer dan keer 6 miljoen is afgespeeld op YouTube. Mild Orange staat bekend voor zijn van een zucht naar soepele klanken afgeleide energie en levendigheid en heeft als enige wens: 'smelt weg met ons.'



