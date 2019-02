Scandinavian Capital Markets brengt revolutie teweeg in de forex-detailhandel

STOCKHOLM, 19 februari 2019 /PRNewswire/ -- Deze week voerde FinanceFeeds, een toonaangevende forex-publicatie voor de sector, in het Zweedse Stockholm een gedetailleerd onderzoek uit naar Scandinavian Capital Markets [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2378527-1&h=58504126&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2378527-1%26h%3D2077741171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scmforex.com%252F%26a%3DScandinavian%2BCapital%2BMarkets&a=Scandinavian+Capital+Markets].



De ideologie van Scandinavian Capital Markets reikt veel verder dan het concurreren met bestaande FX-brokers.



De organisatie zal onder toezicht staan van twee zeer gerenommeerde externe professionals, Justin Hertzberg, CEO van Forest Park FX, een van de weinige introductie-brokers met een NFA-lidmaatschap in Noord-Amerika, en de toonaangevende sociale data-analist, Nathaniel Hansen van The Socializers. Het bedrijf zal gebruik gaan maken van relatie-ontwikkeling, een nieuwe benadering in tegenstelling tot reclame en congresbezoeken.



"We nodigen professionals en particulieren uit om in Stockholm te ervaren wat er in Zweden aan de hand is tijdens deze tumultueuze tijd in de forex-sector," aldus Managing Partner Arif Alexander Ahmad.



"Onze doelen omvatten het leiding geven aan een kwalitatief goed bedrijf, en om een gewetensvolle verschuiving te realiseren, weg van de controverse die verband houdt met plaatsen zoals Cyprus en Malta. We willen rechteloze geldmanagers en IB's werven uit de regio's waar hun forex-activiteiten belemmerd worden door een combinatie van strikte regelgeving en roofzuchtige brokers die zich niet houden aan die regels. We willen hen helpen om te blijven groeien in het Zweedse ecosysteem dat vriendelijker en minder corrupt is," legde de heer Ahmad uit.



De ideologie achter Scandinavian Capital Markets is het combineren van hoogwaardige klantenservice met het bedrijfseigen handelsplatform, gebouwd op het fundament van de Zweedse cultuur. Het bedrijf vindt het bovendien belangrijk dat men zijn klanten ontmoet en dat er een persoonlijke relatie ontstaat, een belangrijk verschil met de typische verkoopmodellen in de FX-sector.



Zweden heeft een van 's werelds beste reputaties op het gebied van veiligheid, transparantie en neutraliteit. Scandinavian Capital Markets heeft de goedkeuring verkregen van de Zweedse FSA en werkt samen met Zweedse banken. Er bestaan momenteel geen Zweedse detailhandel STP (Straight Through Process) forex-brokers, en daarom is dit een geweldige kans om gebruik te maken van alles waar Zweden voor staat.



"Dit nieuwe model is veel beter dan het klassieke FX-model waar handelaren en zelfs IB's zich geïntimideerd voelen, een klein bedrag besteden en dan nooit meer terugkomen. Dat is de huidige stand-off tussen valse callcenters die zich verschuilen achter gelaagde identiteiten en een bedrijf met totale transparantie en hoogwaardige klantenservice," aldus de heer Hansen.



De heer Ahmad ging vervolgens verder, "De oude Zweedse cultuur heeft een specifiek ethos waar iedereen gelijk is, en waarbij je niet moet proberen om iemand anders te zijn."



"Het is een zeer egalitaire samenleving, waar het geen probleem is om succesvol te zijn. Maar als je ermee pronkt, dan is dat het tegenovergestelde van Jantelagen, dat betrekking heeft op harmonie, gelijkheid en gelijke verdeling van rijkdommen, zodat voorkomen wordt dat je politici, media-instellingen of invloedrijke figuren kunt afkopen. Het zorgt er voor dat de middenklasse zich zeer comfortabel en veilig voelt. Mensen in Zweden zijn eenvoudigweg nergens bang voor. Iedereen wordt in dit land verzorgd en de mensen zijn kalm. Wij zijn van plan om onze klanten op dezelfde manier als de bewoners van Zweden te behandelen - met zorg, integriteit en een langetermijnvisie."



Contact: Nathaniel Hansen, nathaniel@scmforex.com [mailto:nathaniel@scmforex.com] +46 (8) 44 68 5920 Toestel 4000 Kistagangen 16 164 40 Kista Stockholm, Zweden



Web site: https://www.scmforex.com/