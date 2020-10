Parkeerwekker lanceert crowdfunding campagne

Parkeerwekker lanceert vandaag een crowdfunding campagne om de productie van 'slimme' dashcams te financieren.



De dienst die vorige maand met haar 'parkeerwacht verklikker' voor veel ophef bij verschillende gemeenten heeft gezorgd, gaat de productie van haar 'slimme' dashcamera's met een crowdfunding campagne financieren.'De vraag naar Parkeerwekker is enorm, om voor iedereen boetevrij parkeren mogelijk te maken lanceren wij vandaag deze crowdfunding campagne.', aldus Luis Roman initiatiefnemer van de start up.



De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de de startup te verbieden. 'We hebben nog geen juridische brieven ontvangen van de gemeente, ik zie dit als het groene licht om door te gaan met de productie van Parkeerwekkers', zegt Roman.



Gebruikers kunnen de slimme dashcam eenvoudig met een zuignap aan hun raam bevestigen om vervolgens berichten op hun telefoon te ontvangen wanneer de scanauto van de handhavers voorbij rijdt. De gebruiker heeft dan nog vijf minuten om een parkeeractie te starten en kan op die manier een boete voorkomen.