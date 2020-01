Veiling Theo van den Boogaard bij Scheltema

Op zondagmiddag 26 jan 2020 vindt er bij boekhandel Scheltema aan het Rokin in Amsterdam een veiling plaats van het werk van een van Nederlands grootste striptekenaars: Theo van den Boogaard. Niet alleen originele werken van Sjef van Oekel, maar ook zijn reclame werk, vrij werk en kunst zullen worden geveild. Dit is tevens het hoogtepunt van de stripmaand.



De veiling: "A tribute to Theo van den Boogaard", wordt georganiseerd door Provenance Auction Events, dat is opgericht om speciale collecties of objecten met een verhaal te veilen. Liefhebbers zijn welkom vanaf 12:30 uur en de veiling start rond 13:30 uur o.l.v. veilingmeester Mark Grol.



Kijk voor info en de collectie op https://www.provenance-auctions.com/ of op https://theovandenboogaard.nl/