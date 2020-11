Jonge historici op een oud podium - Afgelast i.v.m. corona

In het kader van 'Een ZONDAGMIDDAG IN HET MUSEUM' organiseert de stichting Vrienden van het Westfries Museum lezingen over een bijzondere periode in de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw. Zij heeft daarvoor een aantal jonge historici uitgenodigd, die nog niet zijn afgestudeerd maar door de kwaliteit van hun bachelorsscripties of andere studies de aandacht op zich hebben gevestigd.



Geschiedenis van de mode



18 oktober is de eerste lezing in Expoost, Rode Steen 15, Hoorn, aanvang 14.00 uur. Spreker is Merlijn Barkema, vierdejaars studente aan de universiteit van Utrecht. Naast haar studie volgt zij het Humanities Honours Programme en is zij voorzitter van studievereniging Eureka. Zij heeft een studie gemaakt van de geschiedenis van de mode. In haar presentatie op 18 oktober geeft zij een introductie op de toepassingen en ideeën van de modegeschiedenis, zoveel mogelijk aan de hand van schilderijen uit de collectie van het Westfries museum. Wat kunnen deze ons vertellen over het verleden? Of misschien nog belangrijker: wat niet?



Geschiedenis van conflict en geweld



Op zondag 15 november spreekt Rutger Postma. Hij is vijfdejaars geschiedenisstudent aan de universiteit Utrecht, met als specialisatie geschiedenis van conflict en geweld. Dit jaar is hij begonnen aan de Research Master History. Hij heeft een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het (huur)soldatenleven en de impact hiervan op de samenleving tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De lezing van Rutger Postma op 15 november vindt plaats in het Foreesthuis Grote Oost 43, Hoorn, aanvang 14.00 uur.



Toegangsprijs



De lezingen zijn gratis voor donateurs van de Stichting Vrienden van het WFM Hoorn, niet-leden betalen €5,-



Aanmelden



In verband met het Coronaprotocol moeten belangstellenden zich van tevoren aanmelden bij info@museumvriend.nl