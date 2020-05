Moco Museum heropent met nieuw werk van Rothko, Banksy en KAWS

App ‘Moco Outside’ brengt Moco-kunst in de buitenlucht



Amsterdam, 25 mei 2020 – Op 1 juni a.s. zal het Moco Museum in Amsterdam haar deuren aan het Museumplein weer openen voor publiek. Er zijn speciale maatregelen getroffen volgens de protocollen van het RIVM, zodat bezoekers op een veilige manier kunnen genieten van de (nieuwe) collectie en tentoonstellingen.



Museumbezoek op 1,5 meter



Het Moco Museum heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de heropening. Er zijn specifieke looproutes uitgezet en smallere doorgangen zijn voorzien van plexiglas-wanden, zodat bezoekers veilig door het museum kunnen lopen. Daarnaast zijn de tentoonstellingsruimtes gerenoveerd. Er hangen nieuwe werken van Banksy, KAWS, Marc Rothko en Tracy Emin.



Ook aan de tuin van het museum is nieuwe kunst toegevoegd, waaronder het grote houten beeld ‘Final Days’ en het augmented reality kunstwerk ‘Companion’, beiden van KAWS. Het AR-kunstwerk is een exclusief werk dat in een gelimiteerde oplage van slechts 25 stuks wereldwijd is uitgebracht. Om de stroom bezoekers te reguleren en drukte te voorkomen dienen belangstellenden online een tijdslot te reserveren en een kaartje te kopen. Bij aankoop van een ticket ontvangen bezoekers gratis een tweede toegangsbewijs voor een bezoek in november. Vanaf vandaag kunnen tickets online gereserveerd worden via: tickets.mocomuseum.com/tickets



Tentoonstellingen verlengd



De nieuwe immersive digital art-tentoonstelling ‘Reflecting Forward’ van Studio Irma, die vlak voor de coronacrisis opende, is verlengd tot 1 november, zodat iedereen deze bijzondere en interactieve expositie nog kan bewonderen. Ook ‘Laugh Now’ van Banksy is verlengd.



Moco Open Air Museum



De coronacrisis heeft het Moco Museum creatief gestimuleerd om na te denken over het tentoonstellen van kunst op andere manieren. In samenwerking met Studio Irma werkt het Moco Museum aan een augmented reality versie van de tentoonstelling ‘Reflecting Forward’. Bezoekers kunnen via de app ‘Moco Outside’ in de openlucht toegang krijgen tot augmented reality experiences die zijn gebaseerd op Reflecting Forward. De app zal in juni worden gelanceerd met een uitgebreidere toelichting.