Vikorn-vitaminebrood nu ook verrijkt met vitamine D



Al twintig verkopen jaar ambachtelijke bakkers Vikorn Vitaminebrood met vitamine B1, B2, B12 en ijzer. Sinds kort heeft producent Zeelandia aan dit volkoren meergranenbrood ook vitamine D aan toegevoegd. Vitamine D levert een bijdrage aan de weerstand. Uit wetenschappelijke hoek komen steeds meer aanwijzingen dat vitamine D kan helpen tegen het oplopen en bij het bestrijden van corona.



Vitamine D is belangrijk voor de weerstand. Wie voldoende buiten komt zonder bedekkende kleding, maakt automatisch deze vitamine aan. Vooral in de donkere maanden van het jaar, wanneer we meer binnen zitten en warmer gekleed gaan, zou er een tekort kunnen ontstaan.



Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH)



Het Voedingscentrum adviseert 4-5 bruine/volkoren boterhammen per dag voor een vrouw (35 jaar) en voor een man van dezelfde leeftijd 6-8 bruine/volkoren boterhammen. Elke Vikorn-boterham zorgt voor tien (10!) procent van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) vitamine D. Dus wie zich aan het geadviseerde dagmenu houdt, zit al op de helft tot ruim driekwart van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D.



Over Vikorn



Vikorn een zeer smakelijk volkoren meergranenbrood door de combinatie van zonnebloempitten, roggebloem, lijnzaad, sesamzaad en havervlokken. Er zijn drie varianten vitaminebrood: Vikorn, VikornVolVezel en VikornVolkoren. Alle drie met al hun sterke eigenschappen bijzonder lekker dagelijks brood voor alle leeftijden, en exclusief te koop bij veel Nederlandse ambachtelijke bakkers. Welke bakkers Vikorn verkopen is te vinden op vikorn.nl/#waar



Over Zeelandia



Koninklijk Zeelandia Groep bv is een zelfstandige internationale producent van ingrediënten voor brood- en banketbakkerijen. De hoofdvestiging is in Zierikzee, waar ongeveer 430 medewerkers werkzaam zijn. In totaal werken bij Zeelandia ruim 3.000 mensen wereldwijd aan producten die aansluiten op de lokale smaak en behoeften in circa 100 landen. Samen met onze klanten zijn wij steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden in de wereld van brood en banket.