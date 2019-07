Succesvol opvoedprogramma Triple P viert 15 jaar in Nederland

Succesvol opvoedprogramma Triple P viert 15 jaar in Nederland Vandaag vierde Triple P - het Positive Parenting Program - haar 15-jarig jubileum in Nederland tijdens het landelijke congres ‘Triple P is maatwerk’. Ruim 100 jeugdprofessionals kwamen bijeen om te vieren dat ouders en jeugdprofessionals door het hele land al vijftien jaar succesvol ondersteund worden door Triple P. Zij spraken onder andere over de kracht van preventie en hoe met de inzet van Triple P veel problemen in de opvoeding kunnen worden voorkomen. Bovendien kwam de oprichter van Triple P, professor Matt Sanders, speciaal uit Australië om een masterclass te geven.



Tijdens het congres stond het thema ‘Triple P is maatwerk’ centraal. Met Triple P hebben jeugdprofessionals een bewezen instrument tot hun beschikking dat op maat kan worden gemaakt, zodat deze optimaal aansluit bij de specifieke behoeften van ouders. In diverse workshops gingen de professionals met elkaar in gesprek over hoe ze dit kunnen realiseren in uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld voor ouders met verschillende culturele achtergronden of voor ouders met een lichtverstandelijke beperking. Er zijn binnen Triple P verschillende interventies beschikbaar, onder andere een online oudercursus, die bewezen effectief zijn door jarenlang wetenschappelijk onderzoek.



De implementatie van Triple P is in Nederland in 2004 gestart met een pilot en inmiddels is het programma in ruim 200 gemeenten beschikbaar, zijn meer dan 10.000 jeugdprofessionals opgeleid en zijn vele ouders geholpen bij uiteenlopende opvoedvragen. Tijdens het congres werd ook besproken hoe Triple P in de toekomst kan worden ingezet - om het leven van nog meer kinderen in Nederland te verbeteren.



Carine Kielstra, directeur van Triple P Nederland, is trots dat Triple P al zo lang beschikbaar is in Nederland en met veel enthousiasme wordt ingezet. “Iedere ouder heeft wel eens vragen over opvoeden. Wij hopen dat opvoedondersteuning voor meer mensen nog toegankelijker wordt, zodat meer ouders hulp durven te vragen wanneer ze dat nodig hebben. Hoe klein de vraag ook. Zo zorgen we ervoor dat kleine vragen niet groter worden.”



Professor Matt Sanders, oprichter van Triple P: 'Het is fantastisch dat de Triple P methode al vijftien jaar met veel succes in Nederland wordt gebruikt. Ik hoop dat met Triple P – als één van de weinige wetenschappelijk onderbouwde opvoedingsprogramma’s, gebaseerd op meer dan 40 jaar klinisch en empirisch wetenschappelijk onderzoek – ook in de toekomst nog vele kinderen en ouders in Nederland zullen worden geholpen.’



Over Triple P

Triple P – het ‘Positive Parenting Program’ – is een internationaal erkende methode voor opvoedingsondersteuning. Het programma helpt ouders om in hun eigen kracht te staan, om zo een positieve rol te spelen in het leven van hun kinderen. Het programma is beschikbaar in verschillende vormen, kan op maat worden gemaakt en is daardoor kosteneffectief. Triple P is door de Europese Unie erkend als ‘best practice’ en inmiddels al vijftien jaar beschikbaar in Nederland.