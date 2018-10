Schuimvervanger Low & Bonar maakt matrassen en meubels duurzamer

Arnhem (19 oktober 2018) - Low & Bonar, internationaal toonaangevend producent van hoogwaardig technisch textiel, lanceert binnenkort zijn eerste assortiment volledig recyclebare schuimvervangers. Het materiaal is speciaal ontwikkeld voor de productie van milieuvriendelijke matrassen, rolstoelkussens, meubels en aanverwante producten en dient als een prestatie-verhogend textiel alternatief voor schuim.



Het innovatieve product zal op 23 oktober – samen met prototypes van eindproducten gepresenteerd worden op een seminar over de circulaire economie tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Die wordt gehouden van 20 tot en met 28 oktober.



Het nieuwe productassortiment wordt onder de merknaam Enkair® op de markt gebracht en is gebaseerd op Low & Bonar’s eigen polymeer 3D-spintechnologie. Niet alleen is het materiaal recyclebaar, het biedt ook een verhoogd comfort, een optimale drukverdeling en betere ventilatie voor een breed scala vulmateriaal-toepassingen.



“Enkair is een superieur alternatief voor vulschuim. Dankzij de open structuur kan de lucht vrij circuleren zodat een gezond microklimaat ontstaat. Het materiaal kan eenvoudig gewassen worden in water en weegt slechts de helft van schuim”, zegt Leo Smit, Venture Leader Advanced Cushioning van Low & Bonar. “Enkair’s unieke, zachte, piramidevormige structuur vormt zich bovendien soepel rond het lichaam, wat voor uitstekend comfort zorgt.”



Aan het einde van haar levensduur kan Enkair volledig gerecycled worden om nieuw opvulmateriaal te produceren met dezelfde kwalitatief hoge eigenschappen. Philip de Klerk, Group Chief Executive Officer, licht toe: “Low & Bonar streeft ernaar om unieke materialen met een toegevoegde waarde te vervaardigen, waarmee onze klanten hun producten continu kunnen verbeteren. Dat doen we zo duurzaam mogelijk, op een manier die goed is voor mens én planeet. Vanuit deze kerngedachte hebben we het Enkair assortiment ontwikkeld. Wij zijn trots dat we dit product op de markt kunnen brengen en zijn ervan overtuigd dat het materiaal de branche een stapje dichter bij een werkelijke circulaire economie kan brengen.”



Naast de speciale, in continufilament gesponnen matten, omvat het assortiment ook combinaties van meerlaagse composietmaterialen. Voor additioneel comfort zijn ook 3D non-wovens met extra veerkracht leverbaar.



Naar aanleiding van de productlancering kondigt Low & Bonar aan dat ze de stichting Sheltersuit uit Enschede zal steunen door het beschikbaar stellen van Enkair matten voor de productie van de nieuwe Shelterbags. De Klerk: “Wij zijn onder de indruk van het nieuwe Shelterbag ontwerp dat Bas Timmer en zijn team met Enkair hebben ontwikkeld. De tassen die uitgevouwen kunnen worden tot tent met slaapzaak en matras zullen gratis aan daklozen en vluchtelingen in verschillende delen van de wereld verstrekt worden. We zijn er trots op om door middel van ons materiaal een bijdrage te mogen leveren. Het is mooi om te zien dat ons product de mensen die dat hard nodig hebben een beetje meer comfort kan geven.”



Waste 2 Value seminar

Dinsdag, 23 oktober 2018

13:00 tot 17:00 uur

Strijp T, Gebouw TQ, 4e verdieping

Achtseweg Zuid 153 Eindhoven

De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.



Over Low & Bonar

Low & Bonar is een wereldwijde marktleider op het gebied van hoogwaardige materialen die worden verkocht in meer dan 60 landen over de hele wereld en productiefaciliteiten in Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en China. We ontwerpen en produceren componenten die waarde toevoegen aan, en de prestaties verbeteren van de producten van onze klanten door een ruim assortiment aan polymeren te ontwikkelen aan de hand van onze eigen productietechnologieën voor het maken van garen, vezels, industriële en gecoate stoffen en composietmaterialen. Onze materialen dragen bij aan een duurzamere wereld en een betere kwaliteit van leven. Ze helpen bouwplaatsen veiliger te maken, de koolstofvoetafdruk te verkleinen, de totale bedrijfskosten te verlagen, afval dat schadelijk is voor het milieu veilig te beheren, schonere lucht en schoner water te bevorderen, grotere gewasproductie te ondersteunen en geweldige omgevingen te creëren voor werk en vrije tijd.



Low & Bonar staat genoteerd op de London Stock Exchange: LWB



https://www.lowandbonar.com/



Over Enkair®

Enkair® is een hoogwaardig volledig recyclebaar product van Low & Bonar voor toepassing als zacht dempend vulmateriaal in consumenten- en ziekenhuismatrassen, rolstoelkussens, auto- en vliegtuigstoelen en aanverwante producten. Het zorgt voor een optimale drukverdeling, is ademend, wasbaar en licht in gewicht.



https://www.enkair.eu/



Fotocaptions:

Foto 1: Enkair® - De nieuwe volledig recyclebare schuimvervanger met superieure eigenschappen. Foto: Low & Bonar



Foto 2: Detailopname hoogwaardig Enkair® meerlaagsconstructie met een toplaag van extra verende non-woven. Foto: Low & Bonar