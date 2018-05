Gerechtshof veroordeelt gemeente Utrecht tot megaboete wegens machtsmisbruik



De gemeente Utrecht heeft een boete van 2.735.000 opgelegd gekregen in verband met het onrechtmatig tegenwerken van een lokale projectontwikkelaar. Zo oordeelde gisteren het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit is de hoogste boete ooit opgelegd aan de gemeente Utrecht.



Het gerechtshof publiceerde deze uitspraak n.a.v. het hoger beroep van de gemeente Utrecht na de uitspraak door de gewone rechter over hun conflict met ontwikkelaar Ovast uit de Meern (Utrecht). Het gerechtshof bevestigt de uitspraak van de gewone rechter dat de gemeente Utrecht de ontwikkelaar Ovast Rijnvliet B.V. onrechtmatig heeft gedwarsboomd op project X door een zakelijk conflict op project Y.



Toelichting

Het is de uitspraak waar voormalig directeur/eigenaar van Ovast holding, Wim Oostveen (kortgeleden overleden, hij mocht de uitspraak niet meer meemaken), altijd voor heeft gestreden. Hij richtte er zelfs een eigen politieke partij voor op en werd gekozen in de gemeenteraad. Onder druk van de gemeenteraad moest hij die weer verlaten. De rol van de ambtenaren in het conflict werd echter nooit door de gemeenteraad onderzocht en veelal was het antwoord op publieke vragen: ‘het is nog onder de rechter’.



Nu de rechter in hoger beroep heeft vastgesteld dat de ondernemer inderdaad is tegengewerkt en dit een hoge boete rechtvaardigt, blijft het stil in het bestuur en de gemeenteraad. De gemeente is veroordeeld maar er is geen ambtenaar geschorst of ontslagen en geen wethouder is opgestapt.



Ovast eigenaar en directeur Wim Oostveen mocht de tot drie keer uitgestelde uitspraak in hoger beroep niet meemaken. Hij overleed kortgeleden aan de gevolgen van kanker.