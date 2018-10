Studenten MBO College Zuid komen in actie voor vluchtelingen

Studenten van de opleiding Mode van MBO College Zuid, onderdeel van het ROC van Amsterdam, hebben zich verbonden aan het project Sheltersuit. De organisatie Sheltersuit heeft als doel 3000 vluchtelingen te voorzien van een Sheltersuit (jassen die ook als slaapzak dienen). Op 18 en 19 oktober nemen maar liefst zes klassen plaats achter de naaimachines om 200 tassen voor Sheltersuit te fabriceren. De Sheltersuits worden uitgedeeld aan vluchtelingen op Lesbos, in Sarajevo en Duinkerke.



Een Sheltersuit is een duurzame jas waaraan een slaapzak geritst kan worden waarmee iemand beschermd is tegen barre weersomstandigheden. Het product is water- en winddicht en wordt o.a. geproduceerd door voormalige vluchtelingen in Nederland. Sheltersuit helpt hen daardoor aan werk. In drie jaar tijd heeft Sheltersuit meer dan 3000 daklozen en vluchtelingen warm kunnen houden en zijn 15 mensen ge(re-)integreert en in dienst bij Sheltersuit. Verder zijn er inmiddels 100 vrijwilligers actief. “Wereldwijd worden miljoenen mensen gedwongen om buiten in de kou te slapen. Tegelijkertijd produceert de textielindustrie miljoenen kledingstukken waarvan er dagelijks velen in de verbrandingsoven belanden. En toch kunnen we de mensen niet warm houden. Dat vind ik de omgekeerde wereld. Wij vinden dat iedereen bescherming verdient. Daarom maken wij Sheltersuits, gebruiken wij onze onderneming ter inspiratie en bieden wij een oplossing voor mensen in nood. Wij zijn mensen die mensen helpen. Om ons doel te behalen, hopen we heel Nederland in beweging te krijgen”, zegt modeontwerper en oprichter van Sheltersuit Bas Timmer.



Unieke samenwerking ROC’s



MBO College Zuid is niet het enige ROC dat zich verbonden heeft aan de actie. 11 ROC’s door heel Nederland hebben samen met Sheltersuit de handen ineen geslagen om deze winter 3000 vluchtelingen warm te houden. Nog nooit eerder bundelden zo veel mode-opleidingen van zo veel ROC's de krachten. De studenten werken hiervoor samen, net als in een echte textielfabriek. Alle scholen bij elkaar produceren 3000 tassen, waardoor de 3000 Sheltersuits nog deze winter uitgedeeld kunnen worden.



Studenten onder de indruk



Ter voorbereiding op de actie heeft modeontwerper en oprichter van Sheltersuit Bas Timmer afgelopen maandag een ‘inspiratiesessie’ met de studenten van MBO College Zuid gedaan. Bas vertelde over zijn werk als modeontwerper voor een goed doel, de studenten luisterden muisstil naar het verhaal: “Omdat ons werk zo dicht bij mode en textiel staat, raakt het de studenten enorm. Het is bijzonder om te zien hoe zij zich willen inzetten voor dit project. Uiteindelijk begint onze toekomst bij de jeugd.”



Kick-off donatie-campagne Sheltersuit: 3000 vluchtelingen warmte geven



De actie op 18 en 19 oktober is de landelijke kick-off van de campagne van Sheltersuit. Modeontwerper Omar Munie, voormalig schaatskampioen Erben Wennemars, politica Jetta Kleinsma en MBO-raad voorzitter Ton Heerts verrichten de kick-off van de actie. Met deze donatie-campagne vestigen we samen de aandacht vestigen op de duizenden vluchtelingen die langs de grenzen van Europa vastzitten en de winter dienen te overleven zonder enige bescherming of dak boven hun hoofd. De donatie-campagne loopt van 18 oktober tot en met de kerst. Donateur worden kan via www.sheltersuit.com.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



#ikgeefjewarmte #sheltersuit #peoplehelpingpeople #warmejas #hetvriest #roctober #fashion #roc #bastimmer #omarmuni #erbenwennemars #helpeenvluchteling #vermenigvuldighetsheltersuiteffect