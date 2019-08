Een kinderwagen en buggy zijn een van de leukste aankopen die je doet voor je kindje. Als je een baby (op komst) hebt, weet je bovendien wat een belangrijke aanschaf dit is. Het is een item dat je waarschijnlijk elke dag intensief gebruikt en waar zowel jij als je kind veel plezier van hebben. Dat maakt het tegelijkertijd spannend om een buggy te kopen. Wat is de optimale buggy voor jou? Wij vertellen je waar je bij de aanschaf op moet letten en wat de kenmerken van populaire merken zijn. Er gebeurt veel in de ontwikkeling van de optimale buggy.



Een kinderwagen of buggy?



Een kinderwagen is niet hetzelfde als een buggy. Tot ongeveer zes maanden ligt je kindje in een kinderwagen. De zogenaamde reiswieg waar de baby in ligt heeft een platte bodem. Na een halfjaar wil je kindje waarschijnlijk maar al te graag meer kunnen zien van de wereld om zich heen. Dan biedt een buggy uitkomst. Hierin zit je kindje meer rechtop zodat hij kan zien waar jullie langs wandelen. Je kunt een aparte kinderwagen en buggy aanschaffen, maar je kunt ook kiezen voor een wagen die beide combineert. Voor de eerste maanden zet je de reiswieg op het onderstel en daarna vervang je deze door het buggy zitje.



Hoe vergelijk je de verschillende unieke designs?



Babyveilig.nl heeft een breed assortiment aan buggy’s, waarbij elk model een eigen uniek design heeft. Dat zorgt ervoor dat jij de optimale buggy voor jouw gezin kunt kiezen. Om een keuze te maken is het goed om voor jezelf een aantal vragen te beantwoorden. Waar ga je de kinderwagen voornamelijk gebruiken? Ga je deze vaak in de auto of het openbaar vervoer vervoeren? Hoeveel ruimte heb je thuis om de kinderwagen een plekje te geven? De antwoorden op deze vragen helpen je om de verschillende merken en modellen met elkaar te vergelijken.



Populaire merken



De verschillende merken kinderwagens hebben ieder unieke kenmerken. Easywalker is een populair merk wat zich onderscheidt door gemak in de stad. De kinderwagens zijn lichtgewicht, wat ervoor zorgt dat ze extra gemakkelijk te manoeuvreren zijn en weinig wegen als je ze op moet tillen. In een handomdraai heb je de kinderwagen of buggy in elkaar geklapt om in de achterbak te kunnen leggen. Ergobaby legt de focus op het comfort voor zowel jou als je kindje. Het ontwerp van de stang is aangepast op het ergonomisch duwen van de wagen en extra vering zorgt ervoor dat je baby ook op een oneffen terrein lekker kan liggen of zitten. De kinderwagens van Cybex zijn wat groter, wat je bijvoorbeeld meer ruimte geeft om spullen in de bak onderin op te bergen. Een deel van de merken in het assortiment biedt standaard de mogelijkheid om de kinderwagen uit te breiden tot een duo-wagen. Hierin kun je je baby en peuter tegelijkertijd vervoeren. Daarnaast zijn er ook kinderwagens en buggy’s waarbij je het onderstel ook kunt gebruiken om een autostoeltje op te vervoeren. Naast alle genoemde functionaliteiten verschillen de merken en modellen uiteraard ook in stijl. Mocht je echt niet kunnen kiezen, dan kun je altijd nog op je favoriete kleur afgaan.