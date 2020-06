De kunst van de kunstvagina

Japanse “onaholes” en “meiki” steeds populairder



TILBURG – In Japan is het maken van masturbators tot kunst verheven. Wat hebben zij dat wij missen?



De “Fleshlight” is de klassieker onder de seksspeeltjes voor mannen. Deze vleeskleurige cilinder Heeft vaak de vulva, anus of mond van een bekende pornoster. Ze vinden gretig aftrek, maar hebben tegenwoordig concurrentie van de japanse kuntvagina, ook wel meiki of onahole genoemd.



De ontwerpen van de onaholes zijn veel gevarieerder. Zo zijn er realistische sekstoys https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s.html die meerdere typen materiaal combineren om vlees, spieren en zelfs tanden na te bootsen. Ook het formaat loopt flink uiteen: van kleine meiki’s https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s/onahole.htm... tot enorme seksspeeltjes https://www.motsutoys.nl/kunstvagina-s/heupen.html van meer dan 5 kilo.



De variatie in speeltjes komt wellicht omdat de historie van seksspeeltjes voor mannen in Japan decennia teruggaat. Al deze tijd zijn de ontwerpen verfijnd en is er gewerkt aan nog beter, nog realistischer materiaal. Er zijn vakmannen die al decennialang ervaring hebben met het ontwerpen van de meest stimulerende en realistische texturen. Hierdoor staan de onaholes wereldwijd bekend als de beste seksspeeltjes voor mannen.



Motsutoys https://www.motsutoys.nl importeert deze seksspeeltjes van Japanse bodem. Klanten hoeven niet te vrezen voor goedkope troep, aldus de webwinkel: de veiligheidseisen zijn in Japan op veel vlakken strenger dan in de Europese Unie.