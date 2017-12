Brand New Expo haalt Paisley Park-archieven naar Nederland

Na een succesvolle looptijd in de Londense O2, wordt de tentoonstelling My Name Is Prince door Brand New Expo naar Nederland gebracht. Vanaf 8 maart 2018 is de enige officiële Prince-expositie te zien in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De kaartverkoop gaat 27 december van start.



My Name Is Prince geeft fans van muzieklegende Prince de kans om zich volledig onder te dompelen in zijn muziek, leven en werk, aan de hand van honderden unieke items die rechtstreeks uit de archieven van Prince’ legendarische studiocomplex Paisley Park komen. De komst van My Name Is Prince naar Amsterdam maakt een cirkel rond. Prince’ eerste niet-Amerikaanse optreden vond in 1981 in poptempel Paradiso plaats. In de jaren die volgden groeide een zeer hechte band tussen Prince en de Nederlandse fans. De Sign “O” The Times-film werd deels voor Nederlands publiek geschoten, voor de tv-registratie van de Lovesexy Tour in Dortmund was het publiek op Prince’ verzoek goeddeels Nederlands en tijdens Prince’ laatste Nederlandse show, in 2014 in de Ziggo Dome, nam hij letterlijk afscheid door te zeggen dat de Nederlandse fans ‘naar zijn huis’ Paisley Park moeten komen. My Name Is Prince geeft hen die mogelijkheid en brengt Paisley Park tot leven in de Beurs van Berlage.



Bezoekers van My Name Is Prince komen oog in oog te staan met ontelbare iconische kledingstukken, instrumenten, muziekprijzen, handgeschreven teksten, juwelen en nog veel meer bijzondere items uit de Paisley Park-archieven. Het materiaal geeft een bijzondere en persoonlijke inkijk in het leven, de creativiteit en de unieke visie van één van ’s werelds meest talentvolle artiesten ooit. Onder de tentoongestelde items:



• Kleding van de 1984/1985 Purple Rain Tour en de 1988/1989 Lovesexy Tour



• Prince’ garderobe uit de film Graffiti Bridge (1990)



• De Gibson L65 gitaar waarmee Prince in 1980 zijn tv-debuut maakte



• De originele basgitaar die de inspiratie was voor Prince’ iconische Cloud gitaar



• De VOX gitaar waarop hij in 2014 zijn laatste solo op Nederlandse bodem gaf



• De 3RD EYE zonnebril uit 2014



• Prince’ met diamanten ingelegde wandelstok uit 2015



• Kleding die tijdens de 3121 shows (2006/2007) is gedragen



• Een handgeschreven filmscript van Purple Rain (1983)



• Het blauwe pak met wolken uit de Raspberry Beret video (1985)



“Onze familie is erg trots dat we deze tentoonstelling naar Amsterdam kunnen brengen, en we weten zeker dat Prince hier zelf ook heel blij mee zou zijn”, aldus Prince’ familie, die nauw bij de samenstelling van My Name Is Prince betrokken is. “Voor ons is hij voor altijd onze broer, die niet alleen uitgroeide tot een van de meest veelzijdige componisten van zijn tijd, maar ook tot een entertainer en muzikant die zijn gelijke niet kende. Hij heeft zijn werk en leven altijd willen delen met zijn trouwe fans. Nu hij er niet meer is, zetten wij die gedachte voort.”



OVER PRINCE



Prince Rogers Nelson is een icoon. Geboren en getogen in de Amerikaanse stad Minneapolis, groeide hij uit tot een muzikaal genie. Met iconische hits als 1999, Purple Rain, When Doves Cry, I Would Die 4 U, Kiss en Sign “O” The Times brak Prince eigenzinnig en doelbewust dwars door muzikale grenzen, hetgeen hem zowel creatief als commercieel succes bracht. Met meer dan 100 miljoen verkochte albums geldt hij als een van ’s wereld best verkopende artiesten ooit. Hij won zeven GRAMMY® Awards, een Golden Globe Award en Academy Award® voor de film Purple Rain. In 2004 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Tussen 1981 en 2014 trad hij bijna 50 keer op in Nederland.



OVER PAISLEY PARK



Paisley Park is Prince’ studiocomplex dat in 1987 werd geopend in Chanhassen, een voorstad van Minneapolis. Deze werkplek gaf hem de mogelijkheid om 24 uur per dag te kunnen werken aan muziek, films, clips en meer. Het 65.000 m2 grote complex herbergt diverse studio’, Prince’ NPG Music Club, een immense soundstage en meer. Dit epicentrum van Prince’ creatieve universum is sinds 2016 toegankelijk voor publiek. My Name Is Prince is een officiële expositie, met materiaal dat rechtstreeks uit Paisley Park afkomstig is. Voor meer informatie: OfficialPaisleyPark.com



OVER BRAND NEW EXPO



Brand New Expo is het bedrijf van Martijn Beenen en Paul Koster, dat zich tot doel heeft gesteld om spraakmakende en onvergetelijke expo’s, die zowel de hersens als het hart prikkelen, naar Nederland te halen. Na onder meer het succesvolle The Art Of Banksy en Leonardo Da Vinci – Artist – Inventor – Genius is My Name Is Prince een project dat perfect aansluit bij die ambitie. www.brandnewexpo.com



TICKETS



Voor My Name Is Prince zijn zowel reguliere kaarten als VIP-tickets beschikbaar. VIP-bezoekers krijgen additioneel toegang tot een ‘backstage’, waar zij dichter dan ooit bij Prince komen en een uniek fotomoment kunnen hebben.



MY NAME IS PRINCE



8 maart tot en met 8 juni 2018



Beurs van Berlage, Damrak 234, Amsterdam



Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur



Tickets: www.mynameisprince.amsterdam



Facebook: https://www.facebook.com/mynameisprince.amsterdam



Instagram: mynameisprince.amsterdam



Twitter: @princeexpo