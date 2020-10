10.000 Bosatlassen van de Tweede Wereldoorlog naar voortgezet onderwijs

Vanaf vandaag worden zo’n 10.000 Bosatlassen van de Tweede Wereldoorlog uitgereikt aan scholen in het voortgezet onderwijs in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Leerlingen uit de 6e klas van het Vossius Gymnasium in Amsterdam kregen afgelopen maandag de eerste set. De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog is een uitgave van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Noordhof Atlasproducties ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Dankzij een bijdrage van het vfonds in samenwerking met de Nationale Postcode Loterij is het mogelijk dat 10.000 exemplaren van de atlas gratis worden verspreid in het onderwijs.



Samen met een lespakket



De eerste set werd op maandag 5 oktober uitgereikt aan de geschiedenisdocent van het jaar Marike Barendse. Bij de set atlassen is in samenwerking met Noordhoff’s lesmethode Geschiedeniswerkplaats voor iedereen een gratis lespakket gemaakt dat docenten kunnen inzetten.



De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog



Heldere kaarten, gedetailleerde infographics en authentiek fotomateriaal laten de Tweede Wereldoorlog op een nieuwe manier zien. In compacte beeldverhalen brengt de atlas zowel grote militaire veldslagen als het leven van alledag in beeld. Met daarbij verhalen over de Duitse inval, vervolging, collaboratie, verzet en de bevrijding. Maar ook over de oorlog in Nederlands-Indië, de Japanse bezetting, vredesmissies en Srebrenica.



Ook belicht de atlas thema’s die een stuk minder bekend zijn, zoals de Duivenbrigade, het Kattenburgtransport en de laatste Europese veldslag van de Tweede Wereldoorlog tussen Georgiërs en Duitsers op Texel. De Bosatlas sluit af met een overzicht van vrijheid en onvrijheid anno nu en toont daarmee aan hoe bijzonder 75 jaar leven in vrijheid in Nederland is.



De Bosatlas kwam begin dit jaar uit en bereikte al snel de hoogste positie op de non-fictie lijst van De Bestseller 60.



Over Noordhoff en De Bosatlas



De Groningse uitgeverij Noordhoff is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt.