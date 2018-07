Vergoeding van 10 mille na val door dak op stage

Een scholier die tijdens zijn stage door het dak van een bedrijfspand 6 meter naar beneden viel, heeft 10.000 euro schadevergoeding en smartengeld ontvangen. De jongen liep bij zijn val op een betonnen vloer onder meer twee gebroken ruggenwervels op.



De destijds 17-jarige leerling uit Noord-Holland liep stage als monteur mobiele werktuigen bij een firma in Schagerbrug. Vanwege een storm die had gewoed moest hij op het dak van een loods stukken bitumen opruimen die daar door de wind terecht waren gekomen. Het dak zelf bestond uit oude, verweerde, asbesthoudende golfplaten, met her en der echter ook licht doorlatende polyester platen. Door de slechte zichtbaarheid had de jongen niet door dat hij op zo’n polyester plaat stapte. Deze golfplaat brak meteen doormidden, waarna hij door het dak viel en circa 6 meter lager op de betonnen vloer van de loods terecht kwam. Omdat hij erg veel pijn had aan zijn rug, werd het slachtoffer met de ambulance naar het Medisch Centrum Alkmaar gebracht. Daar constateerde de chirurg een breuk in de uitsteeksels van twee ruggenwervels en diverse kneuzingen.



Het gehele dak van de bewuste loods was niet veilig te betreden geweest, constateerde de Arbeidsinspectie nadien, gezien de verweerde toestand van de golfplaten, de afstand van de dragende gordingen, en de niet draagkrachtige polyester golfplaten. De werkzaamheden aan het dak werden meteen stilgelegd.



De gevallen stagiair schakelde Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht https://www.juridischbureauletselschade.nl in Amsterdam in om het stagebedrijf aansprakelijk te stellen voor de gevaarlijke toestand op het dak. De verzekeraar van het bedrijf erkende het geval als bedrijfsongeluk, en keerde in totaal 10 mille uit aan schadevergoeding en smartengeld. De scholier was na ongeveer vier maanden weer hersteld.



