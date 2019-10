Vergeten vissoorten op de kaart gezet met speciaalbier

Vis moet zwemmen. Veel mensen kennen de combinatie van vis en wijn, maar daar komt nu verandering in. De Nederlands Brouwers en het Nederlands Visbureau hebben de handen ineengeslagen om vier heerlijke combinaties te maken met vis en bier van Hollandse bodem. Samen zetten zij vergeten Nederlandse vissoorten opnieuw op de kaart door ze te combineren met populaire speciaalbieren, zoals het typische herfstbier; bockbier.



Het Nederlands Visbureau en de Nederlandse Brouwers hebben chef-kok Marnix Benschop gevraagd aan de slag te gaan met vergeten vissoorten als tongschar, mul, poon en schar in combinatie met speciaalbieren. Benschop is chef-kok bij Kaapse Maria in Rotterdam, dat landelijke bekendheid geniet vanwege de fantasievolle combinaties van bier en spijs. Na stages bij wereldbefaamde restaurants als Noma en The Fat Duck, heeft hij gewerkt bij onder meer Ivy in Rotterdam en was hij mede-eigenaar van The Suicide Club. Dankzij de explosief groeiende populariteit van speciaalbier worden tot op hoog niveau smaakvolle combinaties gemaakt met vis en bier. “Deze prachtige vissoorten bieden zoveel mogelijkheden dat het tijd wordt deze weer terug op de kaart te zetten. Ik heb hier inspirerende recepten bij gemaakt en aan de hand van de smaken bieren bij gezocht, die de ultieme match vormen”, aldus de chef.



Uit het onafhankelijke Nationale Bieronderzoek - uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van de Nederlandse Brouwers - blijkt dat steeds meer bierdrinkers vaker kiezen voor een passend bier bij een gerecht.



“Iedereen weet dat rode wijn goed gaat bij vlees en witte wijn bij vis. Bier biedt door de bredere smaakrange echter veel meer mogelijkheden aan tafel”, legt Cees-Jan Adema, directeur van de Nederlandse Brouwers, uit.



Lokaal en verantwoord



Onze eigen Noordzee is de thuisbasis van vele heerlijke vissoorten, vlak voor onze deur. Noordzeevis is niet overal een vergeten vis: veel soorten zijn zeer geliefd in exportlanden als Italië, Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse consument is echter minder bekend met de prachtige lokale producten die dagelijks worden aangevoerd door onze vissector. “Een gemiste kans”, aldus Agnes Leewis, directeur van het Nederlands Visbureau. “Veel mensen weten niet dat de Noordzee een van de schoonste en meest gereguleerde zeeën ter wereld is. Mede daardoor is de Noordzee rijk aan een enorme verscheidenheid aan vis, schaal- en schelpdieren.”



Bockbier en vis; een spannende combinatie



Begin oktober start traditioneel ook het bockbierseizoen. Bij de gerechten kan daarom het meest gedronken seizoenbier ‘bockbier’ niet worden overgeslagen. Normaliter wordt bockbier vaak gecombineerd met vleesgerechten. Deze keer is het wat spannender gemaakt door het te combineren met smaakvolle visbereidingen. Dit staat ook centraal in de recepten van Marnix Benschop met vergeten vissoorten en speciaalbieren.



Thuis aan de slag met vis en bier was nog nooit zo makkelijk



Fanatieke hobby chefs kunnen met de creaties van Marnix Benschop ook thuis aan de slag. Alle vier de ‘vismetbier’-recepten zijn te vinden op Visrecepten.nl. Wie nieuwsgierig is naar andere (vis)spijs en bier-combinaties kan de gratis Bier Butler app, met de grootste database, downloaden. Een samenwerking tussen alle brouwers van Nederland. De Bier Butler geeft je advies welk bier je het beste kunt drinken bij welk gerecht of andersom. Kijk voor meer informatie over restaurant Kaapse Maria op KaapseMaria.nl.