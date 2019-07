Cybersecurityspecialist ON2IT neemt branchegenoot BitSensor over

Cybersecurityspecialist ON2IT neemt activiteiten van failliete branchegenoot BitSensor over



Waardenburg, 8 juli 2019 — De Nederlandse cybersecurity-onderneming ON2IT zet de activiteiten van de Eindhovense startup BitSensor voort. ON2IT heeft daarover overeenstemming bereikt met de curator, Reinoud van Oeijen van Holla Advocaten. BitSensor vroeg twee weken geleden surseance van betaling aan, die kort daarna overging in een faillissement.



Het Eindhovense bedrijf, dat in 2015 is opgericht door Ruben van Vreeland en Alex Dings, ontwikkelt technologie om met behulp van big data-analyses en kunstmatige intelligentie cyberaanvallen te kunnen herkennen en binnen 50 milliseconden automatisch tegen te gaan. De software van BitSensor kijkt mee met het dataverkeer naar applicaties, hoe daarop wordt gereageerd en wat naar buiten gaat.



BitSensor kreeg in de afgelopen jaren veel aandacht van de pers en ontving een aantal prestigieuze prijzen voor veelbelovende startups. Het is desondanks niet gelukt om op tijd nieuwe financiering zeker te stellen.



ON2IT-oprichter en CTO Lieuwe Jan Koning, die samen met zijn medeoprichter en CEO Marcel van Eemeren een vroege informal investor was in BitSensor, zegt dat het “doodzonde” zou zijn om niet verder te bouwen op de in Nederland ontwikkelde technologie.



“Het gebrek aan commercieel succes is geen indicatie voor het potentieel van de technologie die BitSensor heeft ontwikkeld om cyberaanvallen te detecteren en tegen te gaan”, zegt Koning. "ON2IT zal verder investeren in het team van BitSensor en de ontwikkeling van de technologie, om deze als onderdeel van ons brede beveiligings-portfolio internationaal op de markt aan te bieden."



Koning is ervan overtuigd dat zijn onderneming de technologie van BitSensor succesvol kan inzetten bij haar snel groeiende aantal internationale klanten.



Over ON2IT

ON2IT is een Nederlandse softwareonderneming die met zelf ontwikkelde cloudsoftware 24/7 cybersecurity als een dienst en voor een vast bedrag per maand aanbiedt. ON2IT integreert de hardware en software van toonaangevende internationale leveranciers van computer- en netwerkbeveiliging, en levert klanten via zijn clouddienst toegang tot een ervaren team van securityprofessionals die cyberaanvallen kunnen helpen voorkomen, monitoren, detecteren en actie kunnen ondernemen bij calamiteiten. ON2IT is opgericht in 2005 en opereert vanuit kantoren in Waardenburg (NL) en Plano (US).