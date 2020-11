'Rijk moet regie nemen op woningmarkt'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: 'Rijk moet voortouw nemen in aanpak woningtekort' | ANP



In september 2020 betaalden starters gemiddeld € 289.000 voor hun eerste huis. Dat is ruim 40% meer dan in 2012. In de vier grote steden steeg de koopsom in die periode zelfs met 78%. Daardoor is het voor velen niet meer mogelijk een huis te kopen. Dat zorgt voor een groeiende maatschappelijke kloof.



Bouwen is de enige structurele oplossing om het woningtekort tegen te gaan. Nu is dat nog een taak van gemeenten en provincies, maar dat levert niet genoeg op. Het Rijk moet daarom afspraken maken met lagere overheden over het aantal betaalbare nieuwbouwwoningen en de mogelijkheden om die te reserveren voor starters.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.