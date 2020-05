8 op 10 Nederlandse gezinnen vindt het fijn om meer samen te zijn

Onderzoek van SOS Kinderdorpen wijst uit dat een grote meerderheid van zowel kinderen als ouders genieten van de extra tijd die ze samen thuis doorbrengen door de coronacrisis. Maar liefst 87% van de ouders met kinderen van 6 tot en met 15 jaar en 82% van de kinderen tussen 6 en 15 jaar oud geeft aan dat ze het fijn vinden om meer samen te zijn met het gezin. De kinderontwikkelingsorganisatie die met haar familiegerichte aanpak zich inzet voor kinderen zonder ouders of veilig thuis publiceert de cijfers in aanloop naar Wereldfamiliedag dat jaarlijks op 15 mei plaatsvindt.



Met de uitkomsten van dit onderzoek wil SOS Kinderdorpen aandacht vragen voor het belang van een veilige en liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen directeur Arian Buurman; “Onze organisatie zorgt ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een stabiele familie. Familieliefde is van vitaal belang voor de ontwikkeling van een kind tot zelfredzame volwassene. Door de huidige crisis worden families op elkaar teruggeworpen. We zitten allemaal samen thuis en moeten werken, leren, spelen en zien te ontspannen onder één dak. Wat heeft dat voor effect op de familiedynamiek? En kijken kinderen en ouders hier eventueel anders tegenaan? Het onderzoek bevestigde wat we hoopten, Nederlandse families vinden het ook fijn om meer tijd samen door te brengen, ondanks alle uitdagingen die er zijn. Een mooi gegeven in aanloop naar Wereldfamiliedag. Want een fijne familie is iets om te vieren.”



Minder druk schema



Eén van de vragen die het goede doel stelde was wat Nederlandse kinderen en ouders straks nog zullen missen van deze tijd. Zowel bij ouders als kinderen zouden (ruim) vier op de tien de rust gaan missen. Voor zowel ouders (29%) als kinderen (48%) geldt (ook) dat ze het prettig vinden om nu meer tijd te hebben voor zichzelf. Ook blijkt een minder druk schema gezien als een voordeel van deze tijd (45%). Zo lieten enkele respondenten weten dat ze het fijn vinden om elke avond samen te eten. Eén moeder gaf aan dat ze het prettig vindt dat ze minder hoeft te rennen en vliegen om de kinderen na werk op te halen. En kinderen geven veelvuldig aan dat ze het leuk vinden om meer tijd hebben om te spelen en gamen.



Zorgen om ontwikkelingslanden



Het onderzoek toont verder aan dat 56% van de Nederlandse gezinnen (ouders en kinderen) gelooft dat de effecten van de coronacrisis voor kinderen in ontwikkelingslanden erger zullen zijn dan voor kinderen in Nederland. Ruim een kwart (26%) maakt zich daar dan ook een beetje zorgen over. In reactie hierop zegt Arian Buurman; Wij maken ons ook zorgen over de impact van het virus. In een welvarend land als Nederland kunnen we de gevolgen al nauwelijks aan, laat staan in ontwikkelingslanden met een slechte gezondheidszorg, zwakke economie en gebrek aan sociale vangnetten. De mix van diepe armoede en het dodelijke virus gaat hier heel veel levens kosten. Families kunnen zich niet beschermen tegen corona. Als grootouders, ouders en of verzorgers overlijden, staan straks nog meer kinderen er alleen voor. Vanuit bestaande SOS faciliteiten wereldwijd zetten onze lokale collega’s daarom vol in op verdere verspreiding van het virus door: voorlichting over preventieve maatregelen, distributie van hygiënekits en het verspreiden van voedselpakketten.”



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al ruim 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.