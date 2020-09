Premie zorgverzekering zal toch echt flink stijgen

Met de toenemende kans op een tweede golf, laait ook de vraag weer op welk effect de coronacrisis heeft op onze zorgpremie. Hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot verwacht voor volgend jaar een stijging van € 140. De vergelijkingswebsite Verzekering.nl sprak met Wim Groot voor een toelichting op zijn voorspelling en over de vraag waarom zorginstellingen eigenlijk niet failliet gaan.



Volgens u is de Nederlander volgend jaar zo’n € 140 meer kwijt aan de zorgverzekering vanwege corona. Waar baseert u dat getal op?



“Door de coronacrisis zien zorgaanbieders hun kosten hard stijgen. Het aantal ic-bedden wordt bijvoorbeeld uitgebreid en er wordt vaker schoongemaakt. Daarnaast zijn er hoge kosten voor het handhaven van de anderhalvemeter-richtlijnen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voorspelt dat ze daar volgend jaar € 3 miljard extra aan kwijt zijn. Als die verwachting klopt, betekent dat € 250 per verzekerde. Dit jaar betalen zorgverzekeraars die extra kosten nog uit hun reserves.



Die reserves gebruikten ze tot nu toe om de zorgpremie laag te houden. Onze zorg kostte namelijk al meer dan het bedrag dat we met z’n allen aan zorgpremie betalen. Dat gaat gemiddeld om zo’n € 30 per verzekerde per jaar. Ik verwacht dat de verzekeraars - vanwege de coronakosten - die premie volgend jaar niet meer subsidiëren. Dat betekent dus een totale jaarlijkse kostenstijging van € 280 per verzekerde.



De helft van deze kosten betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie via de Inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De andere helft moet via onze nominale zorgpremie binnenkomen.”



Sommige experts verwachten dat de kosten nauwelijks zullen stijgen omdat op andere gebieden in de zorg minder kosten gemaakt.



“Ik zie niet waar die mindere kosten vandaan moeten komen. Een deel van de reguliere zorg is uitgesteld. Deze zorg wordt voor het grootste deel nu en volgend jaar gewoon ingehaald. Ook deze ‘inhaalzorg’ moet ergens van worden betaald. Vergeet daarnaast niet dat de zorgverzekeraars de zorgaanbieders met zo’n € 5 miljard hebben gecompenseerd voor hun omzetverlies tijdens de coronacrisis. Dat staat nog helemaal los van die € 3 miljard extra kosten die ziekenhuizen voor volgend jaar voorspellen. Tenslotte zijn er nog extra kosten voor de coronazorg buiten de ziekenhuizen om. En dan zijn de kosten voor een eventuele tweede golf nog niet eens meegenomen.



Is het niet vreemd dat de extra kosten voor ziekenhuizen door de burger betaald moet worden?



“Er heerst een algemene instelling dat het onverantwoord is om zorginstellingen door de coronacrisis failliet te laten gaan. Op zich wel opmerkelijk, een ziekenhuis is immers een private instelling en wordt bestuurd door ondernemers of bedrijven. In heel Nederland gaan bedrijven nu failliet, maar voor bedrijven in de zorg gelden blijkbaar toch andere regels.



Dan is het wel logisch dat de burger die rekening betaalt. Wie anders? Als de overheid het doet, komt de rekening links- of rechtsom alsnog bij ons terecht. De enige uitwijkmogelijkheid is door de rekening bij de toekomstige generaties neer te leggen. De overheid kan dat doen door met geleend geld de rekening te betalen. Het begrotingstekort loopt dan verder op en moet ergens in de toekomst worden terugbetaald. Op deze manier de rekening bij onze kinderen leggen, vind ik moreel onaanvaardbaar.”