Paul van der Eng op 1 januari 2021 algemeen directeur Hoorne Vastgoed

Paul van der Eng (39) wordt volgend jaar algemeen directeur van vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed. Hij volgt Jan Heeremans (63) op die de functie sinds 2009 bekleedde en per 31 december dit jaar vertrekt. Van der Eng is door de Raad van Commissarissen van Hoorne Vastgoed per 1 januari 2021 benoemd. Momenteel is hij Head of Development & Construction bij GREEN Real Estate. Van der Eng werkte van 2010 tot 2016 in de functie van hoofd Ontwikkeling en Beleggingen ook al bij Hoorne Vastgoed.



Als gevolg van een aanhoudende groei ontwikkelt Hoorne Vastgoed steeds meer projecten. Die zijn in toenemende mate van een behoorlijke omvang en complex. Deze ontwikkeling zal naar verwachting in de toekomst worden versterkt. Daarom heeft Jan Heeremans in goed overleg met de Raad van Commissarissen besloten zijn functie eind 2020 over te dragen.



Over de benoeming van Paul van der Eng zegt Heeremans: ‘Ik geef na 12 mooie jaren als algemeen directeur het stokje vol vertrouwen door aan Paul. Hij kent ons bedrijf, onze filosofie en de lange termijn visie. De afgelopen jaren heeft hij mede bij GREEN positieve ontwikkelingen geïnitieerd en gerealiseerd. De daarbij opgedane kennis en ervaring zijn waardevol bij het realiseren van de ambities van Hoorne Vastgoed.’



De overstap per 1 januari 2021 van Van der Eng naar Hoorne Vastgoed vindt in goede harmonie en afstemming met GREEN plaats.