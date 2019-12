De unieke combinatie die telt voor iedere astma en COPD patiënt

Teva en Spruyt hillen hebben 26 november jl. de handtekeningen gezet onder een samenwerking die extra zekerheid biedt aan patiënten met astma en COPD. Vanaf vandaag zullen de CountAir® dosisteller en de voorzetkamer OptiChamber Diamond beschikbaar zijn in een combinatieverpakking. De unieke samenwerking zorgt ervoor dat iedere astma of COPD patiënt weet hoeveel doseringen er nog in zijn inhalator zitten.



Medische richtlijnen, zoals die van de LAN (Long Alliantie Nederland) en het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), geven aan dat de voorkeur uitgaat naar een inhalator met een teller. Veel patiënten blijven hun inhalator gebruiken terwijl er onvoldoende medicatie meer in de inhalator zit. Hierdoor krijgen zij geen of te weinig werkzame stof binnen.



Uit onderzoek blijken de grote voordelen van een teller: 45% minder bezoek aan de spoedeisende hulp en minder ziekenhuisopnames voor long-gerelateerde klachten[i],[ii],[iii]. Toch zijn er in Nederland meer dan 600.000 patiënten die op dit moment longmedicatie via een dosisaerosol gebruiken waar geen teller op zit. Ook staat in dezelfde richtlijnen dat een dosisaerosol bij voorkeur voorgeschreven dient te worden met een voorzetkamer. Zonder voorzetkamer komt het medicijn vaak niet in de longen maar in mond of keel terecht. De hand-long coördinatie die nodig is om een inhalator correct te gebruiken is voor de meeste patiënten moeilijk. Een voorzetkamer voorkomt deze inhalatiefouten en helpt dat de medicatie daar terecht komt waar het nodig is: in de longen.



Teva en Spruyt hillen hebben elkaar gevonden in de visie om het gebruik van medicatie te optimaliseren en oplossingen te bieden aan patiënten met astma en COPD. De patiënt kan erop vertrouwen dat de inhalator nog voldoende medicatie bevat en dat de medicatie de longen ook werkelijk bereikt. Een unieke combinatie die telt!



General Manager Jan Willem Scheer van Teva is trots op deze samenwerking: “Door het combineren van de CountAir® met de OptiChamber Diamond hoeven patiënten niet meer te twijfelen of er nog voldoende pufjes in hun inhalator zitten”. Kirsten Dam, General Manager van Spruyt hillen voegt hieraan toe: “Iedere astma of COPD patiënt moet kunnen weten hoeveel doseringen er nog in zijn inhalator zitten. Wij zijn blij met de unieke samenwerking met Teva, hierdoor kunnen wij nog meer patiënten een stukje vrijheid teruggeven”.



De combinatieverpakking OptiChamber Diamond met CountAir® is op recept verkrijgbaar via de apotheek vanaf vandaag.



Meer informatie is te vinden op www.optichamber.nl/pers en www.countair.nl.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ypma – Product Manager



e-mail: gerard.ypma@teva.nl



Telefoon: 023 514 7057



Over de producten en de combinatieverpakking



Sinds september brengt Spruyt hillen de CountAir® op de markt: een innovatief hulpmiddel die het aantal doseringen in een dosisaerosol telt. Deze Nederlandse oplossing van apotheker Gerrit van Ommeren en uitvinder Geert Kerssies is ontwikkeld op basis van een idee van het Longfonds. Het prototype is uitgebreid getest door een patiënten panel van het Longfonds. Ook de OptiChamber Diamond heeft een Nederlands tintje, deze compacte voorzetkamer met feedbackmechanisme is ontwikkeld door Philips en wordt sinds juli 2018 door Teva op de markt gebracht.



Over Teva Nederland



Teva Nederland is een allround farmaceutisch bedrijf, gevestigd in Haarlem, dat actief is in de verkoop en productie van geneesmiddelen, toedieningshulpmiddelen en zelfzorgproducten. Teva Nederland is onderdeel van Teva Pharmaceutical Industries. In Nederland is Teva een van de grootste leveranciers van medicijnen. Eén op de zes geneesmiddelen die Nederlandse apothekers afleveren is afkomstig van Teva. In Haarlem produceert Teva een breed assortiment injecteerbare medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Steeds vaker zijn dit complexe injecteerbare producten waardoor het leven van patiënten die met deze producten behandeld worden verbetert. Daarnaast produceert Teva medicijnen voor de behandeling van astma en andere chronische longaandoeningen.



Ga voor meer informatie naar www.teva.nl.



Over Spruyt hillen bv:



Spruyt hillen (www.spruyt-hillen.nl) is een innovatieve farmaceutische onderneming en is de



enige totaalaanbieder op het gebied van magistrale receptuur in Nederland. Spruyt hillen levert haar producten aan apotheken, zowel direct als via de groothandel. Tevens levert zij bepaalde producten rechtstreeks aan patiënten/consumenten. De CountAir® is via de apotheek verkrijgbaar maar ook via www.countair.nl. Spruyt hillen heeft haar assortiment in een aantal productgroepen onderverdeeld, namelijk apotheekbereidingen via GMP Apotheek de Collegiale Bereiding, verpakkingen, techniek, drukwerk, grondstoffen, crèmes en zalven in kunststof tubes en handverkoopmiddelen. Daarnaast is Spruyt hillen gespecialiseerd in een aantal medische hulpmiddelen.



