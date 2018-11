Amerikaanse electronicagigant Victrola officieel gelanceerd in Benelux

Victrola, de marktleider in de VS op het gebied van draaitafels, lanceert op 20 november officieel in Europa



Victrola, de marktleider in de VS op het gebied van platenspelers en nostalgische elektronica, breidt zich nu uit naar de Benelux!



Victrola is meer dan een trend alleen; het is een unieke collectie van een beroemd merk wat meer dan 112 jaar geleden werd opgericht.



Volgens Deloitte Consulting was de wereldwijde markt in vinylplaten aan het einde van 2017 meer dan 1 miljard dollar waard. Ondanks de enorme hoeveelheid muziek die tegenwoordig gestreamd en gedownload wordt, vormen vinylplaten en draaitafels één van de snelst groeiende categorieën in Europa.



Welke rol speelt Victrola in dit verhaal van groei? Victrola wordt erkend als de marktleider in de VS, met bijna 40% van de markt voor vinyldraaitafels in handen. Met behulp van haar aanzienlijke ervaring maakt Victrola het haar missie om een grensverleggende visie op het gebied van audiospelers uit te dragen en te laten zien dat dit meer is dan een fashiontrend.



Victrola werd oorspronkelijk geproduceerd door de Victor Talking Machine Company in Camden, New Jersey in 1906, en bloeide op dankzij haar fraaie, kwalitatieve producten. Na een lange onderbreking in haar geschiedenis staat het merk Victrola vanaf vandaag weer voor dezelfde kwaliteit en kernwaarden als 112 jaar geleden.



Het motto van Victrola? De best ontworpen draaitafels en platenspelers van de hoogste kwaliteit ter wereld ontwerpen, ontwikkelen, en op de markt brengen, maar dan voor een betaalbare prijs.



Corey Lieblein, de CEO en oprichter van Innovative Technology (de moedermaatschappij van Victrola) zegt het volgende: “Victrola is eigenlijk een manier van leven. Victrola steunt een unieke designfilosofie met als doel om onze fantastische producten in het hart van de huizen van gebruikers te plaatsen, als een unieke vorm van geluidsapparatuur en een prachtig décorstuk. Tegenwoordig mixen we design en technologie om authentieke, harmonieuze, functionele producten te creëren. Met deze Europese uitbreiding zullen we dit concept demonstreren en de Europese audiomarkt een boost geven.”



Eén van de producten die op 1 november gelanceerd wordt is het Empire Music Centre – een zes-in-één systeem dat perfect is voor alle liefhebbers van vinyl. Het begint al bij het uiterlijk: prachtige gouden accenten op de knoppen, en een prachtige jaren vijftig-uitstraling. Het systeem bevat een draaitafel met drie snelheden (33 1/3, 45 en 78 RPM), Bluetooth, een cd-speler, een cassettespeler, een FM radio en een aux-ingang. Laat je favoriete platen in je huis weerklinken met behulp van de ingebouwde stereospeakers, of sluit je hifisysteem aan op het Empire Music Centre met behulp van de RCA stereo-uitgang. Adviesprijs - € 199,99 Een foto van de Empire Music Centre is te vinden in de bijlage bij dit bericht.



Ook de Broadway Clock Stereo collectie wordt op 1 november gelanceerd. Dit is een echte klassieker die in drie verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is: Zwart, Houtnerf, en Glanzend Wit. Gebruik je Broadway Clock Stereo om in stijl gewekt te worden met behulp van de alarm/snooze-functie, on muziek te streamen via Spotify, of naar de radio te luisteren. De klok heeft ook een ingebouwd laadplatform zodat je draadloos je telefoon op kan laden. En mocht de stroom ’s nachts uitvallen, geen zorgen: dit item heeft een ingebouwde reservebatterij, dus je zult nog steeds worden gewekt. Gebruik de Broadway Clock Stereo in je slaapkamer, keuken, woonkamer, werkkamer of mancave! Met een adviesprijs van € 79.99 is dit item het perfecte cadeau. Een foto van de Broadway Clock Stereo is te vinden in de bijlage bij dit bericht.



Victrola wordt door Exertis via Amacom, The Amazing Company, gedistribueerd door de gehele Benelux en wordt gelanceerd op 20 november op https://www.mediamarkt.nl en https://www.bol.com/nl



Meer informatie: https://victrola.com/

Video: