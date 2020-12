Diks Verzekeringen schenkt 250 kerstbomen aan bewoners van verzorgingstehuizen

IJsselstein, 8 december 2020 – Op maandag 7 december zijn Marc en Ilse Engelberts-Diks, eigenaren van Diks Verzekeringen, naar de verzorgingshuizen in IJsselstein geweest om alle 250 bewoners van Ewoud, Marienstein en Isselwaerde een kerstboompje en een warme kerstgroet te overhandigen.



Deze Kerst ligt bij veel ouderen eenzaamheid op de loer



Dit jaar ziet Kerst er door corona voor iedereen heel anders uit dan normaal, ook voor de ouderen in ons land. De tijd rond Kerst is voor veel ouderen altijd al een extra moeilijke periode, maar zeker dit jaar. Ze kunnen weinig tot geen bezoek ontvangen, kunnen misschien niet met familie aan een gezellig Kerstdiner zitten en hebben ook weinig feestelijke activiteiten om naar uit te kijken. En dat terwijl juist nu veel ouderen behoefte hebben aan gezelligheid en tijd met hun familie, die ze dit jaar al weinig hebben kunnen zien.



Daarnaast kunnen veel initiatieven die normaal gesproken rond Kerst georganiseerd worden niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld een speciaal Kerstdiner voor Senioren. Veel ouderen zitten daarom met Kerst alleen thuis of op hun kamer in het verzorgingstehuis. Hierdoor ligt eenzaamheid op de loer en zal de kerstsfeer bij veel ouderen ver te zoeken zijn.



Diks Verzekeringen wil ouderen in verzorgingstehuizen een lichtpuntje bezorgen



De decembermaand hoort juist een maand van gezelligheid en licht te zijn. Daarom besloot Diks Verzekeringen om de bewoners van een drietal verzorgingstehuizen in IJsselstein een hart onder de riem te steken deze Kerst. Er is gekozen voor verzorgingstehuizen in IJsselstein, omdat het bedrijf daar opgericht is en dit jaar 50 jaar bestaat.