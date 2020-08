Binnen 5 weken 1.000 online afgesloten privé leasecontracten

Binnen 5 weken ruim 1.000 volledig online afgesloten privé leasecontracten: Zomervoordeel Van Mossel groot succes



Van Mossel Automotive Groep, NOBEARS en Scheepens spelen in op concrete consumentenbehoefte



Waalwijk, 20 augustus 2020 - De jaarlijkse Voordeelzomer-actie van Van Mossel Automotive Groep is met meer dan 1.000 nieuwe privé leasecontracten in 5 weken een groot succes. Bijzonder is dat deze contracten volledig online zijn gesloten. Verder is opvallend dat een extreem groot gedeelte van de overeenkomsten elektrische auto’s betreft, waaronder de MG ZS EV. Hét bewijs dat ook steeds meer particulieren kiezen voor elektrisch rijden. Het concept en de uitvoering van deze campagne waren in handen van reclamebureau Scheepens. Digitaal bureau NOBEARS verzorgde de complete digitale doorvertaling van de jaarlijkse Voordeelzomer-actie. Deze partijen, die al jaren samenwerken, helpen met creatieve businessconcepten om Van Mossel beter op de kaart te zetten in Nederland.



Het succes van de actie onderstreept dat consumenten klaar zijn om volledig online leasecontracten af te sluiten. Van Mossel biedt de mogelijkheid om digitaal voertuigen te vinden en vergelijken en de bestelling direct of op een later tijdstip online af te ronden binnen een persoonlijke omgeving. Vanzelfsprekend is hierbij rekening gehouden met krachtige beveiliging die past bij een omgeving waarin persoonlijke informatie wordt verwerkt. Na het plaatsen van de bestellingen vinden accreditatie en acceptatie online plaats. Het enige ‘fysieke contact’ is als de consument de auto komt ophalen. Deze flow en de technische uitvoering komen uit de koker van NOBEARS.



Om de actie te promoten realiseerden Scheepens en NOBEARS een multimediale marketingcampagne, die startte met een sterk concept. Vervolgens zochten de bureaus naar de juiste combinatie tussen paid, owned en earned media. TV, radio, social media, eigen e-mailings en instore communicatie in de showrooms: door al deze elementen goed op elkaar af te stemmen werd een maximaal bereik én resultaat bereikt.



Inzoomend op de nieuw afgesloten leasecontracten blijkt dat vooral de interesse van gepensioneerde mensen in elektrische auto’s sterk toeneemt. Deze groep mensen houdt vaak van de natuur en fietsen, en vinden de keuze voor een elektrische auto daar het beste bij passen. “We zien ook een verschuiving van de aanschaf van een nieuwe auto naar private lease”, zegt Hans van der Wiel, directeur Marketing bij Van Mossel Automotive Groep. “Mede door Corona en het feit dat minder mensen met het OV reizen, heeft dit een enorme vlucht genomen. Elk jaar bieden we tijdens onze Zomervoordeel-actie scherpe private lease-aanbiedingen. Dit jaar zijn ze overweldigd door het succes. We hebben de vooraf gestelde doelstellingen dan ook ruimschoots gehaald.”



“Meewerken aan het online succes van Van Mossel past perfect bij ons bureau”, zegt Rens van Geel, digitaal strateeg/partner bij NOBEARS. “Van creatief concept en design tot technische invulling: op alle fronten mogen we meedenken. We trekken hierin vaak samen op met reclamebureau Scheepens. Deze samenwerking verloopt erg succesvol en daar plukt nu ook Van Mossel de vruchten van.”



“Van Mossel zocht vorig jaar naar een creatieve oplossing om het snelgroeiende automotivebedrijf bekender te maken onder een nog groter publiek”, zegt Alt-Willem Spenkelink, partner bij Scheepens. “Een mooie uitdaging, omdat ze ons de vrije hand gaven om invulling te geven aan de complete marketingcampagnes. Door hierin samen te werken met onze jarenlange partner NOBEARS hebben we online en offline marketing perfect op elkaar af weten te stemmen. Het hoge aantal afgesloten contracten laat zien dat we hierin zijn geslaagd.”



Over Van Mossel Automotive Groep



Van Mossel Automotive Groep is met circa 3.400 medewerkers in ruim 70 jaar tijd uitgegroeid tot een van de grotere en vooraanstaande automotive bedrijven in Nederland. Ons bedrijf telt bijna 200 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Als Van Mossel Automotive Groep zijn we dealer van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Ford, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, smart, SEAT, ŜKODA, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Nissan, Dacia, Renault, Mitsubishi en MG. Bij onze 7 Van Mossel Occasion vestigingen vindt u ook een indrukwekkend ruim aanbod van gebruikte auto’s. Jaarlijks verkopen we bijna 100.000 auto’s. Onderdeel van de Van Mossel Automotive Groep is verder een eigen leasemaatschappij – International Car Lease Holding, bestaande uit Van Mossel Autolease, J&T Autolease en DirectLease. Met een leasevloot van zo’n 89.000 voertuigen, behoort International Car Lease Holding tot de top 3 van leasemaatschappijen van Nederland. Voor meer informatie: www.vanmossel.nl



Over NOBEARS



NOBEARS is een ISO 27001-gecertificeerd internetbureau dat zich richt op concept, design, development en marketing. Met een team van veertig professionals werkt het bureau voor klanten zoals Intratuin, Van Mossel Automotive Groep, MOOOI, Jumpsquare, De Mandemakers Groep, Jumbo Golf en Gemeente Utrecht. Het bedrijf is gevestigd in Heusden (Noord-Brabant) en IJsselstein (Utrecht). Voor meer informatie: www.nobears.nl



Over Scheepens



Wij zijn Scheepens, een reclamebureau uit Tilburg. Creatieve denkers & doeners die geloven in het bundelen van jouw en onze kennis. Daarom werken we niet voor klanten, maar met klanten. Want samen maken we de beste reclame. Voor meer informatie: www.scheepens.nl