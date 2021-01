Groningse IT leverancier BNC Distribution heet vanaf heden Alt

Groningen, 28-01-2020 - Na een recente merkoperatie presenteert BNC Distribution zich vanaf heden met een nieuwe naam en identiteit; Alt. Hiermee wil de Groningse organisatie onderstrepen waar zij voor staan, namelijk het leveren van IT-producten waarmee zij inspelen op specifieke behoeften van de klant. De aanleiding van deze naamswijziging is de enorme ontwikkeling die het bedrijf de afgelopen jaren heeft meegemaakt.



Het succesverhaal van Alt begon in 2000, toen een accountmanager van Bossers & Cnossen via internet een product bestelde dat hem verder hielp bij het oplossen van een probleem bij een klant. Die actie kreeg snel een succesvol vervolg met de oprichting van BNC Distribution, dat als volle dochter van Bossers & Cnossen op grote schaal klanten ging bedienen als reseller en distributeur van slimme IT-producten. In de jaren erna breidde het bedrijf haar assortiment voor de medische en educatieve branches steeds verder uit en inmiddels leveren ze aan klanten over de hele wereld. Om nog beter in te kunnen spelen op specifieke IT-behoeften in de markt ging de onderneming vervolgens ook zelf producten ontwikkelen. Zo lanceerden ze in 2005 het merk Clevy, dat zich met in-huis ontwikkelde hulpmiddelen richt op de educatie van kinderen en ondersteuning van mensen met speciale behoeften.



Met de nieuwe naam onderstreept het Groningse bedrijf haar missie en visie voor de komende jaren. Alt zet zich in voor een eerlijke, inclusieve wereld, waarin iedereen gelijke kansen heeft. Hierin dragen zij bij met speciale oplossingen voor specifieke doelgroepen en op behoeften gebaseerde technologie, afkomstig van over de hele wereld. En met optimale oplossingen voor professionals met veeleisende taken, van gezondheidszorg tot onderwijs en van tandheelkunde tot assistive technology.



Control. Alt. Create.

"Ik ben erg trots op de naam Alt en het hele team dat dit mogelijk heeft gemaakt. Met deze identiteitswijziging willen we blijk geven van ons inventieve en klantgerichte karakter, en heldere focus op de toekomst.", aldus mede-eigenaar Jay Bon.



Video: