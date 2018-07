Kampeerders genieten volop van het 'boeren buiten gevoel’

Meerkerk, juli 2018. De Stichting Vrije Recreatie (Kamperen bij de Boer) is zeer verwonderd over berichten, waarin gemeld wordt dat campings in de problemen ver-keren. De oorzaak daarvan zou zijn dat “de recreant naar meer luxe vraagt en steeds kieskeuriger wordt.”



Ook kampeerders bij de boer



De SVR heeft die trend in haar bijna 50-jarig bestaan steeds nauwlettend gevolgd en heeft haar beleid in vele gevallen daarop aangepast.



Inderdaad wil de recreant anno 2018 meer persoonlijke aandacht of meer comfort en extra’s op maat dan in de beginjaren van het kamperen bij de boer.



Die aanpassingen waren dan voor veel recreanten reden om zich aan te sluiten bij de SVR en ‘de boer op te gaan.’



Ook dit jaar weet men weer massaal de SVR te vinden. Niet alleen omdat die persoonlijke aandacht al van het begin af aan vanzelfsprekend was, maar vooral ook omdat die er ook nu nog steeds is. Logisch dan ook, dat zo veel recreanten hun vakantie vieren op het boerenerf.



Klimaatverandering oorzaak



In tegenstelling tot bepaalde berichten zullen steeds meer recreanten juist gaan kiezen voor een vakantie op de camping. Zeker in Nederland; verwacht wordt dat door de klimaatverandering het huidige zomerweer gevolgd zal worden door meer zomers als van 2018.



Boeren buiten gevoel



Inderdaad was het weer in het voorjaar niet bepaald uitnodigend om er met tent of caravan op uit te trekken en misschien was men daardoor wat voorbarig met het doen van eerdergenoemde voorspellingen. Door het momenteel heersende zomerweer, maar zeker ook door de inspanningen van de SVR-kampeerboeren (1200 in Nederland, 800 in overig Europa) zijn de campings gezellig druk bezet en heeft de kampeerder het heerlijk ‘boeren buiten gevoel.‘