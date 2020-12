Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Instituut Clingendael

Per 1 januari aanstaande zullen Inge Bryan en Yvonne Zonderop de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael versterken. Inge Bryan is momenteel managing director van Fox-IT en was daarvoor partner Cyber Risk Services bij Deloitte. Yvonne Zonderop is zelfstandig auteur, gespreksleider en bestuurder en was voorheen onder meer adjunct-hoofdredacteur bij de Volkskrant.



De aandachtsgebieden van de nieuwe leden bestrijken respectievelijk internationale veiligheid en justitie, en media en communicatie. De nieuwe leden vervangen leden waarvan de zittingstermijn eindigt. Het betreft Maria Henneman en Hugo Siblesz.



Tom de Bruijn, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Bestuur en Raad van Toezicht zijn verheugd dat de nieuwe leden, net als hun voorgangers, veel expertise en netwerken met zich meebrengen en willen bijdragen aan de positionering van Clingendael als leidende denktank, academie en debatcentrum.”



Over Instituut Clingendael



Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' is een onafhankelijke denktank en academie op het gebied van internationale betrekkingen. Met onderzoek en analyses, trainingen en publieke debat willen we overheden, bedrijfsleven, NGO's en de samenleving in bredere zin inspireren en equiperen. Zo leveren wij een bijdrage aan een veilige, duurzame en rechtvaardige wereld.



Clingendael staat in de global ranking van denktanks op plek 25 van de wereld, en in de top 10 van West-Europa. Voor meer info zie www.clingendael.org