TMC Canada thuisbasis voor overzeese business

De eerste stappen voor het openen van een nieuw TMC kantoor in Canada zijn gezet. In Fernando Ledesma hebben we een geschikte kandidaat gevonden om ons merk en onze filosofie te vertegenwoordigen en uit te bouwen als CEO van TMC Noord-Amerika. “Fernando is een echte ervaren business manager met een ondernemende instelling en veel ervaring in de tech sector. Bovendien is hij zeer goed gevestigd in de regio. Dit maakt hem de juiste man voor onze groeiplannen”, aldus Thijs Manders, CEO en oprichter van TMC Group. Ledesma was hiervoor CEO Noord Amerika voor AKKA Group, een internationale consultancy organisatie op het gebied van engineering en technologie en Europees leider in de mobility sector.



Uitbreiden in Noord-Amerika is onderdeel van de internationale groeistrategie van TMC. Een kantoor in Montreal openen is een weloverwogen beslissing. “Montreal is slechts zeven uur vliegen vanaf Amsterdam. Maar wat nog belangrijker is, is dat het in Canada eenvoudiger is om werkvergunningen te krijgen voor de internationale technische professionals om bij Canadese en Amerikaanse tech bedrijven aan de slag te kunnen”, legt Manders uit. “Nu we een geschikt kantoor gevonden hebben, kunnen we gaan bouwen aan een sterke en stabiele basis. We zijn ervan overtuigd dat we met ons unieke model van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de luchtvaart- en transportindustrie aan die kant van de wereld bij bijvoorbeeld bedrijven als Bombardier en Pratt & Whitney.”



Op dit moment zijn we druk bezig alle officiële zaken op orde te krijgen en de eerste professionals aan te trekken. Het doel is dat er binnen het eerste jaar rond de dertig professionals aan de slag zullen zijn. “Uiteindelijk willen we dat TMC Noord-Amerika de thuisbasis wordt voor ruim 200 high tech Employeneurs, zoals wij ze noemen. Ons unieke model heeft zichzelf bewezen. Op dit moment werken er ruim 1200 mensen voor TMC. Niet alleen omdat we hen de mogelijkheid bieden hun kennis en expertise in te zetten bij leading high tech bedrijven. TMC bij TMC ben je zelf de regisseur van je eigen carrière. Wij bieden je training, coaching en aan omgeving waarin je geïnspireerd wordt en kan leren van collega’s en externe professional. Dit is wat mensen aantrek en hen waardevolle krachten maakt voor bedrijven voor wie innovatie kracht en continuïteit van groot belang zijn.”



Met de opening van het Canadese kantoor is TMC nu in acht landen vertegenwoordigd. Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië en Zweden in Europa, Dubai in het Midden-Oosten en nu Canada in Noord-Amerika.



TMC | PEOPLE DRIVE TECHNOLOGY



MENSEN ZIJN DE MOTOR ACHTER TECHNOLOGIE



TMC is een uniek gezelschap van technische professionals die ondernemingsgezind, vakbekwaam en bijna zelfstandig te werk gaan. Ons model voor Employeneurship is ongeëvenaard en biedt deskundigen met allerlei achtergronden zowel de voordelen van een vast dienstverband als de mogelijkheden van het ondernemerschap. Dit zorgt voor een uitdagende, stimulerende omgeving.



EMPLOYENEURSHIP



De term Employeneurship klinkt misschien onbekend. Dat komt omdat wij de bedenkers zijn. Het is meer dan een woord, het is een werkwijze, een paradigma zelfs. Bij Employeneurship denk en handel je in principe als een ondernemer, maar vanuit de veilige positie van een werknemer. Het is echter in de eerste plaats een manier om voortdurend in ontwikkeling te blijven en het biedt vele kansen.



WERELDWIJD INVLOED



We zijn een echte internationale organisatie met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Italië, Zweden, Dubai en Canada. Onze invloed en denkwijze reiken echter nog veel verder, onze projecten en onze klanten zijn overal te vinden. Van de mijnen in Madagaskar tot hightechfabrikanten in China; onze Employeneurs voelen zich overal thuis. De langlopende en sterke relaties met onze klanten beginnen vaak met de vraag om capaciteit: een flexibele oplossing voor een dringend probleem. Daarnaast staan we hen terzijde met onze kennis, ons rijke netwerk en onverdeelde aandacht. Zo wordt een urgente vraag het begin van een dialoog over het belang van flexibiliteit in je langetermijnstrategie.